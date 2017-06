Feriadão tem Festival da Lagosta em Icapuí

14:01 · 07.06.2017

O Festival da Lagosta, em Icapuí, trará trações culturais e gastronômicas. Foto: Melquíades Júnior

A Praia de Barreiras, em Icapui, sediará de entre os dias 15 e 18 de junho, o XI Festival da Lagosta. O evento será pautado pela responsabilidade social e cultural em torno da vida pesqueira da região, com ênfase nos saberes e fazeres gastronômicos do povo praiano. Antecedendo a abertura do festival, profissionais de restaurantes, hotéis e pousadas participarão de oficinas de capacitação em culinária com a chef Liliane Pereira, além de higiene e manipulação de alimentos e atendimento ao cliente. Neste ano, o festival homenageará o cantor Belchior, resgatando assim o melhor da música popular brasileira, bem como o forró pé de serra e a pop music.

À beira-mar, na Praia de Barreiras, será montado o Salão de Gastronomia com diversos estandes apresentando iguarias à base de lagosta para o prazer e degustação dos visitantes. A plateia poderá assistir a shows gratuitos, com atrações musicais de bandas do Ceará e show de encerramento com artista de renome nacional. No sábado (17) acontecerá o Por de Sol Cultural, com apresentação de grupos que exibirão as diversas manifestações da cultura de Icapuí, considerada a terra da lagosta e integrante da Rota das Falesias, no litoral leste do Ceará.

Ícone da gastronomia cearense, também representa a cultura regional e, para tanto, no domingo (18), na Praia da Redonda, será realizada a regata de botes, competição já tradicional dos festejos, contemplando assim a comunidade de pescadores locais de lagosta. O festival é uma realização da Associação Grupo de Desenvolvimento do Turismo em Icapui – GDTur em parceria com a prefeitura local, tendo como apoiadores o Governo do Estado do Ceara através da Casa Civil, SEBRAE-Ce, Banco do Nordeste, Prefeitura Municipal de Icapuí e Instituto Agropolos do Ceará. A produção executiva está a cargo da Aquário Músicas.