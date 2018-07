Famoso destino de compras de Miami oferece promoções no verão

12:14 · 10.07.2018 por Redação Diário do Nordeste

Estabelecimento abriga várias boutiques famosas e recebe cerca de 30 milhões de pessoas por ano

Um dos mais famosos pontos turísticos de Miami para fazer compras, o Aventura Mall oferece, até o fim deste mês de julho, promoções para incentivar ainda mais os visitantes a aproveitarem a região.

Dentre as promoções, a Solstice Sunglasses, por exemplo, dará até 30% de desconto em alguns modelos de óculos de sol. Já a Genuine Pizza presenteia o visitante com uma pizza de queijo clássica grátis na compra de qualquer redonda toda quarta-feira, após às 18h. Mais informações sobre a liquidação estão neste link.

O Aventura Mall abriga várias boutiques de luxo do destino e recebe cerca de 30 milhões de pessoas por ano. Dentre as principais lojas estão Macy’s, Bloomingdale’s, Nordstrom, Givenchy, Gucci, Louis Vuitton, Tiffany &Co, Victoria’s Secret e Michael Kors. O empreendido está aberto de segunda a sábado, das 10h às 21h30, e domingo, das 12h às 20h.