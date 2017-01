Explore as trilhas ecológicas da Jamaica

09:00 · 30.01.2017

Tours por florestas tropicais proporcionam com vistas estonteantes das colinas do interior da ilha ( Divulgação )

A Jamaica tem muito mais a ofececer com sua história e cultura do que se imagina. Em meio a natureza exuberante, há fazendas históricas que são patrimônio familiar e cultural tais quais a Devon House, Rose Hall, Greenwood e a Seville Great Houses.

Além disso, excursões levam turistas a locais menos óbvios e trilhas históricas, dentre outras opções. Há ainda tours por florestas tropicais com vistas estonteantes das colinas do interior da ilha. E, é claro, tem belas praias, o som do reggae, o frango ao estilo jerk, o rum e personalidades como Bob Marley e Usain Bolt,

Segundo o diretor de Turismo Paul Pennicook, a Jamaica tem uma história permeada por várias estórias e influências de culturas que acabaram por refletir o mote: “A partir de muitos, um só Povo”. Em toda ilha, há atrações históricas que mostram a diversidade e riqueza como nação e que podem ser exploradas tanto por moradores locais quanto por turistas.

Confira algumas sugestões:

As Montanhas Azuis e John Crow

Em 2016, o patrimônio natural e cultural do Parque Nacional das Montanhas Azuis (Blue Mountains) e John Crow foi o primeiro local da Jamaica a obter reconhecimento da UNESCO como Patrimônio Mundial. As Montanhas Azuis oferecem aos viajantes uma experiência única, além de serem o paraíso para amantes de aventuras. A trilha das Montanhas Azuis /Desfiladeiro de Portland rende uma caminhada de 5,6 km que termina no famoso Pico das Montanhas Azuis – o maior pico da ilha (com 2,256 metros). Holywell é a maior área de recreação dentro do Parque Nacional – e fica a apenas a uma hora de carro de New Kingston. www.blueandjohncrowmountains.org

Tour de Bike em Declive pelas Montanhas Azuis

O tour guiado que desce as Montanhas Azuis de bicicleta dura 3 horas e opera diariamente. Os turistas vão aprender mais sobre o passado cheio de cores da Jamaica, fazendo pequenas paradas em locais históricos pelo caminho. O ponto alto deste passeio é a parada em um restaurante ao ar livre localizado a 800 metros acima do nível do mar e que serve um suntuoso brunch jamaicano com o genuíno café Blue Mountains. Após o brunch, o grupo se prepara com equipamento de segurança antes de iniciar o emocionante percurso da descida. www.bmtoursja.com

Caminhada Histórica por Falmouth

Fundado em 1769, Falmouth é um porto histórico localizado entre OchoRios e Montego Bay na costa norte da Jamaica. O local é perfeito para ser explorado a pé e brinda seus visitantes com a melhor coleção de arquiteturaGeorgiana do Caribe. A atração também foi listada entre os 100 maiores monumentos em perigo. Na verdade, esta foi uma das primeiras cidades do Hemisfério Ocidental a ter água corrente. Com uma hora e meia de duração, a Caminhada Histórica por Falmouth é um tour que dá aos turistas uma idéia decomo era uma cidade da costa no século 18.

Tour de Aventura por Cockpit Country

Cockpit Country é uma sedutora estância para amantes de aventura e um sonho para os fotógrafos. Localizado nas colinas de Trelawny, fica a menos de uma hora da costa da Jamaica. No local, mais exatamente na cidade de Accompong, ainda vivem os Marroons - descendentes dos povos africanos que resistiram àescravidão imposta pelos ingleses. O tour pelas cavernas, que é parte do passeio por Cockpit Country, conta com uma caminhada de médio impacto que envolve uma subida de 45 graus até a entrada da caverna. www.stea.net

Tour de Música por Kingston

Reconhecida como Cidade Criativa da Música pela Unesco, a capital da Jamaica, Kingston, é o pólo econômico, cultural e o centro social da ilha. Turistas podem embarcar em um tour pelo Bob Marley Museum, que foi também o lar da lenda do reggae antes de sua morte. Em adição, os visitantes podem fazer o tour por Tuff Gong – o estúdio de reggae conhecido mundialmente, além de prestigiarem o Peter Tosh Museum.

Para planejar a viagem à Jamaica:

Site oficial:: www.visitjamaica.com.