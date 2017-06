Experiências surpreendentes no Rio de Janeiro

09:00 · 13.06.2017

Uma aula de surfe em uma das mais belas praias do Rio de Janeiro, a Prainha, é outra opção para quem aderir a plataforma "Experiências do Rio de Janeiro" O Rolê Fotográfico levará seus aprendizes a começar a Experiência com uma sessão ao nascer do sol na Praia do Diabo

A Cidade Maravilhosa passa a fazer parte de uma crescente lista de destinos internacionais que oferece a possibilidade de reserva de Experiências locais, conectando pessoas dos quatro cantos do mundo a anfitriões cariocas com uma visão única da cidade. Vivenciar o destino por meio de pessoas e atividades únicas. Essa é a proposta para turistas de todas as partes do mundo lançada pela plataforma Trips, que acaba de chegar à cidade do Rio de Janeiro. Sob a chancela da Airbnb, o programa também é uma maneira de diversificar a atividade turística, levar os viajantes além das áreas mais movimentadas tradicionais e proporcionar aos moradores locais a oportunidade de participar e se beneficiar de forma mais ativa do turismo, gerando renda extra a partir de seus hobbies e interesses.

Trips também pode ser usado pelos próprios cariocas, afinla, eles podem descobrir coisas diferentes para fazer e conhecer pessoas novas na própria cidade. Dentro da plataforma, as “Experiências do Rio de Janeiro” trazem algumas atividades consideradas típicas do lifestyle do carioca, como surfe, futevôlei e samba, pela ótica de anfitriões cheios de personalidade.

É preciso, por exemplo, dar uma volta por Copacabana para aprender sobre a cultura local dos botecos do Rio, teste suas habilidades em uma oficina de grafitti com o Carlos enquanto sai com artistas locais, ensaie passinhos para fazer bonito em um verdadeiro Baile Charme com o Jefferson ou entenda melhor sobre a cena underground de moda do Rio com a Luciana, que irá te levar até a MALHA, um espaço colaborativo de produção e promoção em São Cristóvão.

Os viajantes têm à sua disposição mais de 35 Experiências para reserva na plataforma, mas, segundo a Airbnb, a lista deve apresentar crescimento já para as próximas semanas. Depois de Havana, em Cuba, o Rio é a segunda cidade na América Latina e a primeira do Brasil a oferecer o serviço a locais e visitantes. A plataforma continuará recebendo regularmente anfitriões interessados em incluir Experiências que se enquadrem nos padrões de qualidade da plataforma. Lançada em novembro de 2016, Airbnb Trips tem mais de 1400 Experiências disponíveis em mais de 25 mercados. Confira algumas dicas já disponíveis aos usuários no Rio de Janeiro:

Beauty and the Beach

Ana ama praia e pratica esportes. E é nessa vibe que a ex apresentadora irá levar seus hóspedes para um dia cheio de carioquices. Para começar, algumas horas em sua praia preferida. Depois uma trilha de 40 minutos para admirar uma linda vista do Rio. O almoço será em um restaurante incrível que é um segredo guardado a sete chaves. Para terminar o dia o pôr do sol em seu esconderijo preferido da cidade.

Rolê Fotográfico de Bike

Fernando é um talentoso fotógrafo e um dos criadores do projeto I hate Flash. Ele levará seus aprendizes a começar a Experiência com uma sessão ao nascer do sol na Praia do Diabo, seguida de um tour de bike por alguns dos lugares secretos da cidade e, no final, provar o melhor açaí do Rio.

Curta uma noite Afrovibe

Para aqueles interessados em aprender uma nova dança com inspiração africana enquanto queimam muitas calorias, a Experiência de AfroDance é a escolha perfeita. Depois de aprender os passos ela levará os visitantes a uma festa exclusiva em um bar próximo para que possam mostrar todo o seu ritmo.

Surf, Sun, Food and Fun

Acompanhe o anfitrião Guilherme em uma aula de surfe em uma das mais belas praias do Rio, a Prainha, localizada no lado oeste da cidade. Depois de pegar ondas incríveis é hora de repor as energias em um restaurante de comida caseira na vizinhança, e depois pegar uma trilha onde você irá encontrar uma linda cachoeira.

Local Bar Hopping in Copa

Uma das experiências cariocas mais legítimas que qualquer um pode ter é a cultura dos bares. O anfitrião Paulo levará os visitantes ao coração da boemia do Rio, em Copacabana, onde eles poderão explorar a história por trás de cada boteco e o que faz cada aperitivo, prato ou drinque tão diferente enquanto entende como e porque são feitos. Pra completar o tour, uma degustação de cachaça.

Para mais informações sobre como se tornar um anfitrião de Experiências acesse: https://www.airbnb.com.br/host/experiences