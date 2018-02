Evento em Fortaleza reunirá chefs de todo o País

15:06 · 23.02.2018 por Marlyana Lima - Editora

Os participantes do Encontro farão uma "viagem" através dos principais festivais gastronômicos realizados no Ceará

Gastronomia e turismo estarão ainda mais em evidência na Capital cearense nos próximos dias 27 e 28 de fevereiro quando acontece, no Centro de Negócios do Sebrae, a quinta edição do Encontro de Chefs Nacional - ENCHEFS Brasil 2018, reunindo profissionais de todo o País e promovendo o turismo de negócios na capital.

O Encontro conta com o apoio da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Setfor). “Ao promovermos a gastronomia cearense e por conseguinte a gastronomia nacional, estamos também contribuindo para o fortalecimento de todo um conjunto de negócios que se desenvolvem em torno desta atividade, principalmente o turismo, que é uma das áreas mais beneficiadas. Não obstante, o turismo é responsável por um terço do PIB de Fortaleza; através das diversas categorias como: turismo de negócios, de eventos, de lazer, religioso e cultural, nós diretamente movimentamos uma rede de pessoas e empreendedores que lucram e geram lucros para a cidade”, destaca o secretário do Turismo, Alexandre Pereira.

Fortaleza recebe o Encontro de Chefs em um momento de franca expansão do turismo que tem nos bares e restaurantes dois importantes pilares de fortalecimento do setor. A estimativa é que em dois dias, o evento receba cerca de 3 mil pessoas, entre turistas e fortalezenses.

Os incritos terão a oportunidade de participar da arena gastronômica onde serão ministradas 13 aulas shows por 26 chefs vindos de vários Estados do Brasil. Também farão uma viagem gastronômica através dos principais festivais realizados no Ceará, entre eles: Guaramiranga (Rota do Café), Caponga (Festival da Sardinha), Quixadá (Cordeiro do Sertão), SEAPA (Festival do Atum), Icapuí (Festival da Lagosta), Trairi (Festival do Scargot).

Novidades em Fortaleza

De acordo com estudo inédito de Empregabilidade no Turismo, produzido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o setor de alimentação, junto ao de hospedagem foram os que mais geraram empregos formais no turismo no Ceará em 2017, com 773 postos, maior número do Nordeste.

Para garantir a excelência e incrementar ainda mais o setor, algumas ações serão implementadas pela Prefeitura, por meio da Setfor em parceria com o Sebrae, visando a capacitação de profissionais da área.

Uma das iniciativas tem como alvo o Mercado dos Peixes. Os permissionários dos quatro quiosques de fritura participarão do curso de capacitação com o chef Luciano Ferreira, presidente da Associação dos Chefs de Cozinha - CE (ACC), entidade responsável pelo ENCHEFS. O objetivo é melhorar a culinária do espaço e introduzir novos pratos ao cardápio no equipamento, que é um dos maiores ícones gastronômicos da cidade.

Outro investimento no setor será o novo Polo Gastronômico da Varjota. A região histórica tem atraído um grande número de bares e restaurantes, o que possibilita um incremento na economia a partir da demanda local e do fluxo turístico. Requalificações como: novas calçadas, novo piso, iluminação, reordenamento do trânsito, entre outros, já estão previstas.

As principais ruas da região, Ana Bilhar e Frederico Borges, que concentram a maior parte dos estabelecimentos da área, serão remodeladas e darão prioridade para pedestres e ciclistas. Além disso receberão intervenções de modernização e urbanismo como parklets, cruzamentos em elevado, alargamento de calçadas, jardineiras de proteção, área de embarque e desembarque, piso diferenciado, acessibilidade, iluminação, reordenamento de tráfego, entre outros. A expectativa é de que além das melhorias para os moradores, também seja desenvolvido um novo polo de turismo na Capital, através da geração de renda e empregos.O projeto está sendo financiado pelo Banco Latino Americano de Desenvolvimento.