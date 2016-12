Estudo aponta que 66% dos brasileiros preferem estadia em frente à praia

13:23 · 26.12.2016

Hospedagens do tipo "pé na areia", como o do Hotel Vila Selvagem, no Ceará, são as preferidas pelos turistas ( Bruno Gomes )

O site Skyscanner realizou o levantamento para descobrir quais as preferências dos viajantes brasileiros ao fazer a escolha da hospedagem. E não deu outra: pé na areia está em alta!

Mas não é apenas isso que faz a diferença. Entre os itens mais importantes no hotel ou pousada escolhidos, 71% apontam a qualidade do serviço como fator de extrema importância. Ou seja, não adianta apenas estar no "paraíso", os hóspedes querem atendimento adequado.

Em época de dinheiro curto, o preço baixo também conta muitos pontos a favor. Pelo menos 68% mencionam que definem o hotel ou pousada a partir do custo-benefício.

Completando os cinco itens mais citados estão o café da manhã incluso na diária (63%), uma cama confortável (60%) e boa localização (57%).

O site também perguntou aos entrevistados qual o tipo de hospedagem escolheriam para morar ou passar uma longa temporada. A pesquisa revela que 26% dos brasileiros escolheriam um resort "all inclusive", enquanto 21% ficariam numa pousada e 16% alugariam um apartamento por temporada.

Um dado curioso: hotéis pequenos, gerenciados por família, aparecem com 12% de preferência, à frente de grandes redes de hotéis, com 11%.