Estudo aponta as inovações que podem mudar a hotelaria até 2060

13:56 · 12.01.2017 / atualizado às 14:05

Com a tecnologia avançando de forma exponencial e surpreendendo até os mais céticos, é bem possível que algumas previsões feitas na atualidade se tornem realidade mais cedo do que imaginamos. Dessa vez as projeções chegaram ao universo da hotelaria.

Em 2017, a Hoteis.com comemora 25 anos de conhecimento especializado em acomodação e dirige o olhar para o futuro, em parceria com o famoso futurólogo Dr. James Cantos, do Institute for Global Futures. Juntos, eles elaboraram o estudo "Hotels of the Future". O resultado impressiona.

Para começar, poderá surgir uma nova ciência de design de viagem: os hotéis serão cada vez mais baseados nos sonhos e desejos de seus hóspedes. Mais do que isso: os quartos serão inteligentes: com impressoras 3D, banheiros mais funcionais, camas conversíveis e entrada com reconhecimento facial. Será?

De acordo com o estudo, quando os viajantes fizerem check-in em um hotel em 2060, é possível que o estabelecimento conte com realidade aumentada, inteligência artificial, robótica, telas sensíveis ao toque em tudo, hiperconectividade e muito mais.

A forma como os viajantes escolhem um destino, reservam uma viagem, viajam até o local e experimentam a estadia será drasticamente diferente no futuro. Essas novas previsões representam o encontro da supertecnologia com a superciência.

James Canton explica que as tendências em tecnologia, ciência, energia e entretenimento trarão profundas mudanças na experiência de hospedagem dos viajantes. "O surgimento de uma nova ciência de design de viagem, que é uma combinação do uso de big data, inteligência artificial e previsão das aspirações dos viajantes, significará que a experiência de viagem inteira mudará", afirma.

"O futuro das viagens é muito empolgante, pois veremos técnicas de análise que anteciparão o que os consumidores querem de sua experiência antes da reserva. A própria reserva da viagem será auxiliada por agentes de software de inteligência artificial, usando mineração de dados e processamento intuitivo. Essa nova ciência ajudará a criar experiências de estadia altamente personalizadas. Essas experiências não terminarão no check-out, porque novas técnicas de análise também garantirão a satisfação das viagens pela vida inteira", prevê.

Confira as principais tendências dos hotéis do futuro em 2060, identificadas pelo Dr. James Canton em conjunto com a Hoteis.com:

Mordomos-robôs

Esses robôs autônomos poderão ser desenvolvidos on-line antes da chegada e programados com talentos especiais, habilidades, idiomas e informações para ajudar a fazer da estadia no hotel algo excepcional. Eles farão tudo, desde receber os hóspedes no aeroporto a oferecer o serviço de comida gourmet, decoração do quarto, companhia, educação, entretenimento, orientação para negócios e serviços de concierge.

Hotéis conversíveis

Feitos por encomenda: trata-se da última geração da personalização. Serão hotéis que se montam sozinhos e se convertem de um design para o outro com base nos votos dos consumidores. Esses hotéis de projeto colaborativo usarão nanotecnologia e máquinas que poderão montar sozinhos ambientes, prédios e até mesmo mundos físicos inteiros. Tudo isso pode ser possível nos próximos 20 anos.

Quarto inteligente

Até 2060, o quarto de hotel padrão que você conhece hoje será quase irreconhecível. No futuro, ele será personalizado, inteligente e tecnológico mesmo nos mínimos detalhes. O acesso será feito por meio de reconhecimento facial. A TV será interativa por voz, todas as superfícies serão sensíveis ao toque, reativas e interativas. Os banheiros terão privadas inteligentes e espelhos com o streaming de notícias em tempo real. Aromas com aprimoramentos de neurotecnologia sairão de paredes de spas interativas, que identificarão o estresse e gerarão automaticamente uma experiência de sono relaxante. Até as toalhas serão especiais: camadas de nanotecnologia limparão a poluição. Controles de temperatura sem fio se ajustarão automaticamente. Cama e travesseiros que se preparam automaticamente de modo personalizado com base em feedback neural. Levar a bagagem nas férias será coisa do passado. As impressoras 3D transformarão a experiência de viagem e especificamente a experiência no quarto. Os equipamentos de impressão 3D gerarão em tempo real os itens que os clientes desejem, como um novo par de sapatos, roupas, produtos farmacêuticos e até computadores ou wearables. Haverá a compra 3D, na qual os consumidores baixarão da nuvem os itens de varejo que desejem, sob demanda. Isso se tornará o padrão em todo quarto de hotel.

Neurociência dos sonhos

Escolha com o que quer sonhar: a definição de ter uma boa noite de sono mudará no futuro. Uma cama de hotel não será mais apenas um lugar para desfrutar do conforto, pois os viajantes do futuro poderão escolher seus próprios sonhos antes de adormecer. Os hotéis oferecerão aos hóspedes acesso à neurotecnologia para programar seus sonhos, e eles poderão escolher um tema onírico para relaxar, se aprimorar, aprender ou se divertir. Talvez uma aventura romântica ou até uma exploração espacial.

Hotéis pop-up

A próxima geração de hotéis pop-up itinerantes será baseada em crowdsourcing móvel especial, na qual o tema e o local serão decididos por votação. Os projetos de hotel temporários que ganharem mais votos serão programados para montagem automática usando impressoras 3D, utilizarão células de geração biossolar continuamente e contarão com nanotecnologia. Esses hotéis existirão por um tempo limitado, e a HotelCoin, a moeda de Blockchain digital, será usada pelos hóspedes para pagar apps em seus wearables.

Spas de bem-estar e longevidade

A próxima geração de spas de bem-estar será espetacular. O spa do hotel do futuro será baseado na análise do DNA e na promoção da longevidade. O hóspede receberá tratamentos de prevenção personalizados, programas de previsão e aprimoramento criados para tratar sua saúde, sua condição física e compreender seus riscos futuros. Eles usarão os tratamentos mais recentes de medicina genética, suplementos que renovam a mente, a condição cerebral e evitam doenças. Massagens e banhos de argila ainda estarão disponíveis, é claro.

Traslado do aeroporto do futuro

Os viajantes ficarão satisfeitos em saber que o futuro do traslado do aeroporto usa alta tecnologia e alta velocidade. Entre os transportes do futuro estarão cápsulas autônomas, carros voadores robotizados, que ajudarão a evitar o trânsito e aprimoramentos maiores como o HyperLoop, a viagem aérea supersônica, com deslocamentos por centenas de quilômetros em segundos.

Avatar de viagem

A reserva de hotéis será feita por seu próprio avatar de viagem, uma espécie de agente de software digital. Ele ajudará a atender a todas as suas necessidades e desejos relacionados à viagem. Gerenciará reservas, como uma versão pessoal da Siri da Apple ou da Alexa da Amazon. Ele pesquisará, projetará e reservará a viagem. Os avatares serão responsáveis pela comunicação, a negociação e o projeto de toda sua experiência de viagem: a última palavra em serviço de atendimento ao cliente.

Hotéis ecológicos de última geração

Muitos hotéis já se concentram em sustentabilidade e consciência ambiental, mas no futuro todos os hotéis serão completamente sustentáveis. Eles se destacarão em eficiência energética, comprarão e venderão energia da rede de energia renovável, usarão apenas produtos seguros e limpos, usarão a tecnologia solar e geotérmica mais recente e terão pegada de carbono neutra. Os hotéis ecológicos também terão consciência social, com produtos e trabalhadores produzindo um impacto social positivo na comunidade.

Hotéis com temas imersivos

Os hotéis se tornarão experiências de entretenimento que hoje só podemos imaginar. Os viajantes podem esperar um local com um evento ao vivo totalmente interativo, e o hotel fará parte desse mundo interno. Os consumidores poderão interagir em tempo real ou por realidade virtual. Imagine um mundo de Call of Duty que possibilite competições de jogos de combate entre comunidades de hotéis da mesma rede, um mundo da Roma Antiga com corridas de bigas, ou um mundo da Renascença completo com os trajes de época e androides personalizados, enredos, drama e ação.

Realidade aumentada

Os viajantes poderão se hospedar em hotéis que são parte físicos, parte virtuais. Embora a realidade virtual seja simplesmente uma recriação de um ambiente da vida real, na prática, uma experiência de realidade aumentada combina o mundo físico real com a realidade virtual. Assim, milhões de cenários inovadores serão possíveis: uma excursão à África ou uma viagem a Machu Picchu no Peru? Os hotéis em realidade aumentada personalizarão a experiência definitiva de aventura, história ou drama. Os consumidores não apenas se hospedarão em um hotel e ficarão limitados a excursões locais, os hotéis os transportarão a mundos fantásticos com os quais eles só podem sonhar.

Genômica gourmet

Os restaurantes de hotel começarão a oferecer comida projetada para o paladar individual, tudo baseado em análise de DNA. Antes mesmo de você chegar ao hotel, seu cardápio dietético e nutricional será projetado com base em seu DNA e otimizado para sua saúde. O cardápio será criado para aprimorar a saúde, a nutrição e a condição física, mas a comida ainda será gourmet e deliciosa. Ela será comida de designer, feita pelos melhores chefs, mas não fará você ganhar peso nem vão estragar sua dieta!