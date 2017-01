Estudantes de Turismo poderão participar de programa de qualificação no Reino Unido

16:04 · 09.01.2017

Reino Unido será o destino dos estudantes selecionados pelo programa do MTur

A seleção dos estudantes será realizada no primeiro semestre deste ano. os que preencherem os requisitos farão parte do Programa de Qualificação Internacional em Turismo e Hospitalidade, já aprovado e publicado nesta segunda-feira, dia 9, no Diário Oficial da União.

A medida visa promover uma maior cooperação internacional na área de turismo e hospitalidade e potencializar a competitividade do trade turístico brasileiro. Para tanto, o MTur prevê um investimento de R$ 5 milhões. A meta é dar oportunidade para que os estudantes complementem a formação com fluência em outro idioma e aperfeiçoamento de técnicas de turismo.

Segundo o ministro do Turismo, Marx Beltrão, o Ministério teve sucesso em experiências anteriores, envolvendo Portugal, em 2013, e com o próprio Reino Unido e a Espanha em 2014. "Agora estamos transformando estes projetos em uma política pública perene. Qualificar os nossos futuros profissionais é uma necessidade que atenderá à demanda do trade turístico, gerando renda e benefícios para a sociedade”, explicou.

Sobre a seleção, informou que, em breve, o MTur anunciará os detalhes para inscrições.

Mais informações: www.turismo.gov.br