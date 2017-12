Estoril recebe evento cultural Caruru de Oyá

14:34 · 13.12.2017

Evento promovido pela Secretaria de Turismo de Fortaleza acontece no Estoril

O Estoril, um dos pontos turísticos mais visitados da Praia de Iracema, em Fortaleza, recebe no próximo sábado (16), às 16 horas, o Caruru de Oyá, uma festa realizada pelo Espaço Cultural Ajeum de Oyá, com o apoio da Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor). E a festa promete um sabor a mais já que durante o evento haverá distribuição gratuita de acarajé.

Com programação que vai das 16 até 22 horas, o Caruru de Oyá promove uma celebração cheia de música e e nergia. Para começar, o público poderá conferir o Samba de Roda Vadiação, primeira atração da festa. Em seguida, às 19 horas, o Tambor de Crioula das Marias se apresenta e, fechando a comemoração, às 22 horas, é a vez do grupo na Quebrada do Coco. O evento é gratuito e aberto ao público.