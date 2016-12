Empresa oferece pacotes para o Nordeste com saídas nesse fim de semana

18:12 · 22.12.2016 / atualizado às 19:19

Rota das Falésias é um dos destinos em destaque nos pacotes promocionais para quem deseja visitar o Nordeste neste fim de ano

O Ceará é um dos destaques na lista de destinos em promoção. Os roteiros sugeridos são a Rota das Falésias, uma região de praias calmas e belíssimas formações geológicas à beira-mar, incluindo praias como Morro Branco, Canoa Quebrada e Redonda. O Parque Nacional de Jericoacoara, em Jijoca e também o Beach Park, em Aquiraz, são atrativos sugeridos para quem tem o Ceará como destino. O pacote para Fortaleza com saída de São Paulo caiu de R$ 3.582,00 para R$ 1.538,00, com saída no dia 24 de dezembro e retorno no dia 31. São ofertadas saídas também de Belo Horizonte e Campinas.

Salvador faz parte dos destinos com preços mais em conta. A cidade que tem a mistura certa entre litoral e pontos turísticos históricos está incluída em pacotes saindo de Belo Horizonte com preços a partir de R$ 668,00, com saída em 23 deste mês e retorno no dia 30.

A estratégia de liquidar os assentos restantes é uma novidade do Submarino Viagens que lançou recentemente um hotsite de “Saldão” com promoções passagens aéreas para embarques imediatos saindo de várias localidades do Brasil.

Para ficar de olho nestas e em outras ofertas, basta acessar os sites:

https://www.submarinoviagens.com.br/viagens-baratas

http://www.submarinoviagens.com.br/saldao-de-passagens-aereas

Os preços divulgados não incluem taxas e encargos. Todos os valores estão sujeitos a disponibilidade de lugares no ato da solicitação da reserva e alterações sem aviso prévio.