Dois hotéis de Gramado (RS) entre os melhores do mundo

13:33 · 24.01.2017 / atualizado às 13:42

Suíte no Valle D’incanto, em Gramado, que conquistou o 17º lugar entre os 25 melhores hotéis do mundo na lista do Travelers' Choice ( Divulgação )

O Brasil tem dois representantes na relação do Travelers' Choice: o Valle D’incanto (17º lugar), e o Hotel Estalagem St Hubertus (22º lugar), ambos na cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. O Tripadvisor divulgou a versão 2017 da lista dos hotéis com as melhores avaliações no site em todo o mundo. Dos dez primeiros, cinco são europeus. O campeão da lista é o Aria Hotel Budapest, na capital húngara, considerado o melhor hotel do mundo pelos avaliadores do Tripadvisor.

Diversos resorts insulares estão na seleção, a exemplo de hotéis nas Ilhas Maldivas, Maurício ou Ilhas Turcas e Caicos. Índia, Costa Rica, China, Peru, Israel, Vietnã, Camboja e Indonésia são outros países representados. A Itália tem dois representantes e os Estados Unidos, um, o Nantucket Hotel & Resorts, em Massachusetts ( 16º lugar).

Confira abaixo a lista completa dos 25 melhores hotéis do mundo segundo o Travelers’ Choice do Tripadvisor:

1 - Aria Hotel Budapest

Budapeste (Hungria)

2 - Mandapa, a Ritz Carlton Reserve

Ubud (Indonésia)

3 - Turin Palace Hotel

Turim (Itália)

4 - The Serras

Barcelona (Espanha)

5 - Boho Prague Hotel

Praga (República Tcheca)

6 - Portrait Firenze

Florença (Itália)

7 - Shinta Mani Resort

Siem Reap (Camboja)

8 - Hanoi La Siesta

Hanói (Vietnã)

9 - Tulemar Bungalows & Villas

Parque Manuel Antonio (Costa Rica)

10 - JA Manafaru

Manafaru (Maldivas)

11 - Kandolhu Maldives

North Ari Toll (Maldivas)

12 - Hotel Eclat Beijing

Pequim (China)

13 - Calabash Luxury Boutique

Lance aux Epines (Granada)

14 - The Tuscany

Providenciales (Ilhas Turcas e Caicos)

15 - Belmond Palacio Nazarenas

Cusco (Peru)

16 - The Nantucket Hotel & Resort

Nantucket (Estados Unidos)

17 - Valle D’incanto Midscale Hotel

Gramado (RS, Brasil)

18 - Lindos Blu

Lindos (Grécia)

19 - The Leela Palace Udaipur

Udaipur (Índia)

20 - Hotel 41

Londres (Reino Unido)

21 - Umaid Bhawab Palace Jodhpur

Judhpur (Índia)

22 - Hotel Estalagem St Hubertus

Gramado (RS, Brasil)

23 - The Alpina Gstaad

Gstaad (Suíça)

24 - Constance Le Prince Maurice

Point de Flacq (Ilhas Maurício)

25 - Herods Vitalis Spa Hotel Eilat

Eilat (Israel)