Divulgadas as atrações para o Carnaval de Aracati em 2018

17:29 · 21.12.2017 / atualizado às 20:27 por Marlyana Lima - Editora

De olho no impacto turístico que tem o Carnaval, Aracati terá grandes atrações animando cinco dias de folia em 2018. Com um evento grandioso, a ideia é retomar o título de maior Carnaval do Ceará.

Artistas renomados do cenário nacional foram convocados para a festa de fevereiro próximo, dentre eles Luan Santana, É o Tchan, Márcia Freire (ex-vocalista do Cheiro de Amor), Solteirões do Forró, Solange Almeida, Gabriel Diniz, Sergio Loroza e MC Livinho.

Faltando menos de dois meses para a abertura da já tradicional folia do município, a 145 km da Capital, a Prefeitura de Aracati anunciou, nesta quinta-feira (21), os detalhes da festa, que contará também com atrações locais, de maneira a valorizar a chamada "prata da casa", inclusive com eventos paralelos voltados para a cultura tradicional.

O prefeito Bismarck Maia disse em coletiva à imprensa, na apresentação da programação, que o esforço da Prefeitura é “colocar cada vez mais o Carnaval do Aracati como uma referência, não só para os foliões da cidade e do Estado do Ceará, mas para a grande gama de turista que gosta desta que é a maior festa popular do Brasil”.

Bismarck Maia enfatizou que todos os foliões vão desfrutar de uma megaestrutura de trios elétricos no corredor da folia no centro histórico da cidade, um palco na Praia de Majorlândia, atrações culturais na Rua Grande. Tudo isso apoiado por um esquema de segurança privada que reforçará o policiamento da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Haverá também uma equipe de prontidão para socorro médico.

A expectativa é que haja uma grande movimentação do turismo da cidade, com lotação dos restaurantes, lanchonetes, bares, hotéis e pousadas do centro do Aracati e praias de Canoa Quebrada, Majorlândia e Quixaba, além de propiciar renda extra para aluguéis de casas de temporada e comércio ambulante que será devidamente credenciado e fiscalizado.

Programação dos trios elétricos

Sexta-feira, dia 09/02



- Los Kakos,

- Amor a Mil,

- Pimenta Nativa,

- Banda Patrulha,

- Márcia Freire.



- Xote 7,

- Louca Mania,

- Felipão,

- Luiz Marcelo & Gabriel,

- Sérgio Loroza.



- Asamoah,

- Acaiaca,

- Hungria Hip Hop & DJ Tom,

- Gabriel Diniz,

- Solange Almeida.



- Louca Mania,

- Pegue Axé,

- É O Tchan,

- Avine Vinny,

- Luan Santana.



- Malucos Folia,

- La Maquina,

- Pedro & Benício,

- Solteirões do Forró,

- MC Livinho & DJ Tom

Programação do camarote (De 9 a 13/02, entre 22h e 2h)

Apresentação da Banda Cabra da Peste

Programação dos blocos populares

Quinta-feira, dia 08/02

Sem limite - Concentração ao lado da Igreja do Rosário a partir das 19h30. Sem deslocamento.

- Concentração ao lado da Igreja do Rosário a partir das 19h30. Sem deslocamento. Sacaniaz - Concentração na sede do bloco na Rua Felismino Filho às 18h. Percurso pela rua Cel. Pompeu.

- Concentração na sede do bloco na Rua Felismino Filho às 18h. Percurso pela rua Cel. Pompeu. Cala a Boca e Me Beija - Concentração na Rua Agapito dos Santos, por trás do Colégio Salesianas, às 18h. Saída às 19h30. Percurso pela Travessa dos Prazeres, Coronel Pompeu e parada em frente à quadra das Salesianas.

- Concentração na Rua Agapito dos Santos, por trás do Colégio Salesianas, às 18h. Saída às 19h30. Percurso pela Travessa dos Prazeres, Coronel Pompeu e parada em frente à quadra das Salesianas. Bob Esponja - Concentração na Rodoviária às 18h. Saída às 22h. Percurso pela Rua Cel. Pompeu, com parada em frente aos camarotes.

- Concentração na Rodoviária às 18h. Saída às 22h. Percurso pela Rua Cel. Pompeu, com parada em frente aos camarotes. Pé de pano - Concentração na Rua Duque de Caxias às 18h. Saída às 21h. Percurso pelas ruas Duque de Caxias, José de Alencar, Coronel Pompeu, com parada em frente à Caixa Econômica.

- Concentração na Rua Duque de Caxias às 18h. Saída às 21h. Percurso pelas ruas Duque de Caxias, José de Alencar, Coronel Pompeu, com parada em frente à Caixa Econômica. Eskina dos Artistas - Concentração na Sede Praça da comunicação às 18h. Saída às 21h30. Percurso pelas ruas Duque de Caxias, José de Alencar e Coronel Pompeu, com parada na Arena Eskina, ao lado do Banco do Nordeste.

Programação dos blocos culturais

Nos dias 10 a 13 de fevereiro, sempre a partir das 18h, haverá o já tradicional desfile dos blocos culturais do Aracati na Rua Grande (Rua Cel. Alexanzito).

Abre Alas

Aliamados

Baianinhos do A e B

Bonecos da Vila

Bumba Meu Boi

Caveira

Ciganos da Praia

Eternos Foliões

Índios

Mukeka de Canoa

Universo Negro

Zé Pereira

Programação na Praia de Majorlândia

Sábado, dia 10/02



- Banda Patrulha



- Banda Patrulha Domingo, dia 11/02



- Luís Marcelo & Gabriel



- Luís Marcelo & Gabriel Segunda-feira, dia 12/02



- Banda La Maquina



- Banda La Maquina Terça-feira, dia 13/02



- Moleke Atrevido

Programação religiosa que abre o carnaval 2018

Quarta-feira, dia 07/02

A tradição da fé e da forte religiosidade popular da gente do Aracati também terá a sua celebração abrindo a semana do carnaval e pedindo bênçãos.