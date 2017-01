Destinos praianos lideram intenções de viagens para o carnaval

17:23 · 18.01.2017 / atualizado às 17:25

Fortaleza aparece em dois rankings: destinos nacionais mais buscados e destinos mais baratos ( Kid Júnior )

As férias nem terninaram e os planos para o Carnaval já começaram a ser feitos por milhões de brasileiros que não dispensam uma viagem nesse feriadão. Uma das principais plataformas digitais de vendas de passagens e hospedagem, a Submarino Viagens, identificou, na última semana, um aumento de 12% no volume de acessos ao site, relacionados à busca de preços para o primeiro feriado nacional de 2017.

A comparação foi feita com a primeira semana do ano e também identificou os Destinos Nacionais e os Destinos Internacionais mais desejados para viagens no Carnaval, bem como indica quais os Destinos Mais Atrativos em termos Financeiros, considerando o valor da diária de hospedagem no Carnaval.

O Rio de Janeiro se destaca por dois motivos: lidera o ranking dos destinos brasileiros mais buscados no site e, também, por ser campeão no quesito atratividade de preço, entre os destinos mais procurados. Dos destinos tradicionais e disputados para o Carnaval, as diárias mais em conta são encontradas no Rio de Janeiro (a partir de R$ 105 por pessoa em apartamento duplo), se comparados com outras cidades como Recife (a partir de R$ 189) e Salvador (a partir de R$ 196). Fortaleza aparece em quinto lugar entre os destinos nacionais com diárias mais baratas no Carnaval, com preços médios a partir de 83,00 por pessoa.

Outra característica é que, no ranking nacional, dos cinco destinos mais procurados, quatro são de praia, o que reforça a preferência dos brasileiros pela combinação sol e mar. São eles, pela ordem: Rio de Janeiro, Florianópolis, Foz do Iguaçu, Porto Seguro e Fortaleza. Já entre os internacionais mais desejados, de acordo com os acessos ao site, estão: Buenos Aires, Santiago e Orlando.

Para quem não quer gastar muito e, ainda, prefere seguir na rota contrária da agitação, o ranking dos destinos mais baratos no Carnaval traz algumas surpresas, como diárias a partir de R$ 58 por pessoa em Curitiba e a garantia de sossego, já que a capital paranaense não tem tradicional de folia.

Para facilitar a busca pelo destino que cabe no bolso, o Submarino Viagens criou, ainda, um hotsite de Carnaval, que indica opções de passagens aéreas com valores até R$ 1 mil para viajar no período do feriado. A página é abastecida diariamente com as melhores tarifas disponíveis no mercado para diversos destinos.

Confira os rankings:

Destinos nacionais mais procurados no Carnaval

Rio de Janeiro Florianópolis Foz do Iguaçu Porto Seguro Fortaleza

Destinos internacionais mais procurados no Carnaval

Buenos Aires Santiago Orlando

Destinos nacionais com diárias mais baratas no Carnaval

(Preços médios das diárias, com café da manhã e preço por pessoa, em apartamento duplo)