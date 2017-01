Destinos nacionais são os mais buscados via smartphones

15:08 · 20.01.2017

A popularização dos smartphones motivou o crescimento de plataformas para venda de viagens online ( Divulgação )

Com os brasileiros cada vez mais conectados, era de se esperar que o setor de turismo também fosse impactado pelas ferramentas que ajudam os turistas a definirem o destino, a forma de viajar e quanto pagarão pelos serviços.

A popularização dos smartphones no Brasil fez crescer também as plataformas online para venda de passagens e hospedagens. Para saber o perfil dos clientes que acessam serviços via mobile, o buscador de voos Skyscanner tabulou os dados e elaborou um ranking de cidades mais buscadas por usuários em smartphones.

Liderada por São Paulo, a lista das cidades mais buscadas inclui Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e Recife. Somente nas sexta e na sétima colocações, respectivamente, aparecem destinos internacionais: Lisboa e Miami. O ranking segue com Maceió, Brasília e Porto Alegre.

Confira a lista com os dez destinos que os brasileiros mais buscam pelo celular: