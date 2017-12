Destinos memoráveis estão na lista dos sonhos para o próximo ano

15:53 · 13.12.2017

Quem dita tendências em destinos e experiências de viagem comprova a mudança: a revista americana "Travel + Leisure" em sua lista dos 50 lugares must para o ano novo, e "Virtuoso", no Luxe Report, relatório resultante de um levantamento com suas agências no mundo, apontam destinos inusitados como Irã, Líbano, Ruanda, Islândia e o Brasil entre os imperdíveis.

O Irã, por exemplo, vem integrando continuamente os roteiros de viajantes que procuram a Latitudes, agência especializada em viagens de conhecimento que apresenta roteiros de viagem com a ajuda de especialistas para um mergulho na cultura dos locais visitados. A exploração da antiga Rota da Seda é apenas um dos itinerários possíveis no país. “Quem escolhe uma viagem como essa está em uma fase da vida em que o foco é desfrutar de seu tempo, e não ter mais coisas. Quer viajar para lugares diferentes, conhecer novas culturas, aprender mais”, afirma Alexandre Cymbalista, diretor da Latitudes Viagens de Conhecimento.

Viagens de aventura

Liderando as tendências para 2018, as viagens de aventura ganham cada vez mais adeptos entre os brasileiros e poucas viagens atraem tanto os aficionados por emoção quanto a exploração do Himalaia. No roteiro Trekking ao Campo Base do Everest, promovido pela Latitudes, são 16 dias com caminhadas por trilhas usadas há centenas de anos pela população do Nepal, conhecendo vilarejos e monastérios, com passagens por Katmandu e pequenas cidades do Vale de Katmandu explorando templos e a rica cultura local. O grupo chega a 5.555 metros de altitude, por isso há todo um processo de aclimatação até a chegada ao campo base do Everest, tudo acompanhado por Manoel Morgado, médico formado pela Escola Paulista de Medicina e escalador experiente que já levou mais de 60 grupos à base do Everest.

Digno da realeza

Seguindo os passos do príncipe Harry e sua noiva Meghan Markle, que escolheram Botswana como cenário do seu terceiro encontro, os viajantes experientes que procuram novos destinos, encontrarão no país experiências únicas. A GSP, agência do grupo, aponta o país na chamada África Austral, como o melhor destino para conhecer a vida selvagem da África e sugere um roteiro que vai do Deserto Kalahari ao Delta de Okavango.

Destinos favoritos

O Japão é um dos novos destinos que se consolidaram como preferidos dos brasileiros para viagens no novo ano. No país, a Latitudes promove um roteiro durante a florada das cerejeiras, com passagens por Tóquio, Hiroshima e Kyoto, a antiga sede imperial do país, e Nara, a primeira capital japonesa, com uma experiência especial, a hospedagem em um Ryokan, as típicas hospedarias japonesas. Para tornar cada momento ainda mais rico, o grupo da Latitudes viaja acompanhado de Michiko Okano, professora da USP, com mestrado e doutorado em cultura japonesa.

Outro destino que aparece entre os lugares novos que os brasileiros desejam visitar é o Líbano. O pequeno país mediterrâneo atrai pela sua diversidade de atrações, desde trilhas nas montanhas, passando pelo litoral, até impressionantes ruínas romanas, sem falar na maravilhosa comida e no povo caloroso, que promove festas memoráveis. Para o Líbano, a Latitudes também prepara um grupo especial para explorar o país em combinação com outros tesouros históricos da Jordânia, com a companhia de Plinio Freire Gomes, historiador, estudioso da cultura árabe e especialista nas relações entre Ocidente e Oriente.

Viagens em família

A Itália é um dos destinos favoritos para as viagens com os familiares. E para as famílias de viajantes experientes, a dica é explorar recantos pouco comuns do país, como a Sicília, que mistura a gastronomia e a vivacidade italianas com um passado ligado à tradição grega. E é essa a proposta do roteiro que prevê uma visita à Sicília, ideal não apenas para os amantes do mundo grego antigo, mas também para aqueles que apreciam belas paisagens, pitorescos vilarejos, vinhos e azeites de altíssima qualidade, além da hospitalidade italiana. Cristina Franciscato, especialista em Literatura Grega Antiga acompanha o grupo para enriquecer e contextualizar cada experiência.

Viagens multigeracionais

Elas continuam como importante tendência. A proposta para 2018 é um roteiro para a família inteira conhecer: a Islândia. Há pacotes com viagens para o próximo ano reunindo famílias, com pais, avós e filhos de várias idades, com um itinerário que promete agradar e entreter a todos no país de natureza exuberante.

Brasil na lista

O nosso país também aparece nas listas da Travel+Leisure e do Virtuoso, com São Paulo sendo escolhida pela revista americana em função da chegada em 2018 do hotel Four Seasons. Já o Virtuoso escolheu a experiência “Passeio da lua cheia” que leva os hóspedes do Belmond Hotel das Cataratas em uma visita ao parque das cataratas após o fechamento em noite de luar.