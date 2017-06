Destinos gastronômicos para casais gourmet

16:00 · 12.06.2017

Levar a pessoa amada para conhecer um destino especial pode deixar tudo mais romântico. Além disso, todo passeio tem um sabor a mais se experimentarmos iguarias do país visitado. A gastronomia pelo mundo possui tantas formas e variedades, que, por si só, é um ótimo motivo para passar o Dia dos Namorados planejando como será o próximo roteiro a dois. A Royal Holiday, clube de férias localizado no México, selecionou destinos que podem dar uma mãozinha na hora de surpreender os paladares dos casais apaixonados. Veja as principais dicas da Royal Holiday:

Salvador, Bahia: o melhor da culinária brasileira

A mistura de culturas durante a colonização da cidade resultou num belíssimo cardápio de opções que deixam qualquer visitante com água na boca. Os casais não podem deixar de visitar a tradicional Feira de São Joaquim, em um mesmo local é possível encontrar temperos, cachaças, garrafas de dendê, frutas de recôncavo, carne e peixes. Em qualquer esquina da cidade também se pode experimentar três maravilhosos quitutes, que não devem ficar de fora dessa experiência gastronômica, o acarajé, o abará e o vatapá. Sugestão de hospedagem: Hotel Sol Barra

Cusco, Peru: diversidade de pratos

Considerado um dos melhores destinos gastronômicos, exibe uma enorme riqueza de pratos, desde os mais simples até a alta gastronomia. Embora alguns deles causem estranheza, como o cuy (porquinho da índia) ou a carne de lhama, a cozinha peruana é repleta de receitas com ingredientes já conhecidos pelos paladares brasileiros, como arroz, batata, peixes, carnes e legumes. Outra dica é a Inka Cola, o refrigerante mais popular no país, que possui coloração curiosa e sabor diferente, e o pisco, uma aguardente de uva, forte como a cachaça. Se você gosta de bebidas alcoólicas, vale experimentar o coquetel pisco sour (pisco, clara de ovo, gelo, limão e açúcar). Sugestão de hospedagem: Hotel Midori

Phuket, Tailândia: gastronomia reconhecida pela Unesco

Lembrada por cenários paradisíacos, agora Phuket é também reconhecida por seu cardápio variado, ganhando mais um motivo para ser visitada. A ilha faz parte da lista das “Cidades Criativas” da UNESCO na categoria gastronômica. Com uma das melhores opções de comida de rua do mundo, são inúmeros ambulantes, feiras e quiosques vendendo pratos típicos, como o Chu Chee Pla – peixe assado no vapor envolto em folha de bananeira, e o Roti Kluai Khai, doce no estilo panqueca com banana e ovo frito, adoçado com leite condessado e açúcar; ou coberto de calda de chocolate. Também vale degustar as bebidas típicas, como o chá gelado Cha Yen e a cerveja Chang. Sugestão de hospedagem: Karma Royal Phuket

Roma, Itália: para os apaixonados por massas

Para quem busca o melhor da culinária internacional, Roma é parada obrigatória. Além de incríveis museus e monumentos históricos, a cidade oferece um grande menu para quem ama comer bem. As massas são o forte do país, com destaque para pratos como penne all’arrabbiata (servido com molho de tomate picante e pimentão) e o spaghetti carbonara (com bacon, ovo e queijo). Queijos artesanais, vinhos e o famoso gelatto (sorvete) também não podem ficar de fora. Para uma experiência completa, tome um café da manhã em um dos bares da cidade, a dica é pedir um cappuccino acompanhado de um brioche (ou corneto). Sugestão de hospedagem: Palazzo al Velabro.Conheça mais de Roma com a Royal Holiday: http://bit.ly/2qvu0FY

Paris, França: requinte e sofisticação

Tradicional destino romântico, Paris também é sinônimo de chefs renomados. A arte da culinária francesa é reconhecida mundialmente e foi declarada pela UNESCO como Patrimônio Imaterial da Humanidade. Tomar um delicioso café quentinho e um croissant é o melhor jeito de começar o dia. Depois, para a viagem ser ainda mais especial, o roteiro pode incluir um brunch, navegando pelo Rio Sena, e um jantar a dois com vista para a Torre Eiffel; um dos mais indicados são o Jules Verne, localizado no 2° andar da torre, e o Tour d’Argent, criado em 1582, um dos restaurantes mais antigos, bonitos e tradicionais da cidade. Sugestão de hospedagem: La Clef Tour Eiffel Paris

Barcelona, Espanha: sabores do mar e da montanha

A cultura catalã oferece uma rica e variada lista de opções, mesclando muitos dos sabores do mar e também da montanha. Durante a estadia na cidade, é possível encontrar as mais clássicas iguarias espanholas, como as tortillas de patatas (feita com ovos e batatas), as tapas e o gazpacho. Outro destaque é a paella, prato típico feito de arroz e frutos do mar, que pode ser encontrada em várias regiões do país e não deve faltar no cardápio. Não deixe de fora do roteiro o Mercado La Boquería, onde é possível comprar todo tipo de comida típica da região. Sugestão de hospedagem: Guitart Grand Passage

Goa, Índia: se delicie com pratos exóticos

Se o destino é o Oriente, Goa reúne uma admirável mistura entre duas culturas, a portuguesa e a indiana. Nasceu assim uma única comida, apreciada em todo, com pratos bem temperados, aproveitando da riqueza de especiarias e ervas que se encontram no país. A vaca é sagrada na religião hindu, então a carne de boi não é comum na Índia – as carnes mais comuns são as de frango e cabra. Peixe e camarão também são muito populares, sobretudo nas regiões litorâneas do país, como Goa, Kerala e Bengala Ocidental. A bebida preferida dos indianos é o chá, com muito leite e açúcar. Também é comum acrescentar especiarias como cardamomo e gengibre. Sugestão de hospedagem: Karma Royal Monterio

