Desire Resorts oferecem férias no paraíso da sedução

14:26 · 29.12.2016 / atualizado às 14:30

O resort oferece piscinas e jacuzis para os casais que têm a opção de praticar naturismo

Durante todo o mês de janeiro, uma programação diferenciada agita os hotéis, localizados na Riviera Maya, um dos destinos mais desejados do Caribe mexicano.

Nos Desire Resorts, os visitantes podem ficar, literalmente, à vontade e envolvidos na aura de sedução que o luxuoso ambiente proporciona. Quem chega aos resorts encontra o cenário perfeito para explorar novas experiências focadas na sensualidade, estimular sentidos e até mesmo realizar fantasias.

Há a opção de praticar naturismo na piscina e na praia próxima ao hotel. Ainda durante o dia, é possível participar de workshops sobre sexo e atividades sensuais programadas pelos resorts. Já para os mais dispostos, a animação se estende noite adentro, onde é possível aproveitar o ambiente convidativo e ferver na pista de dança.

Festas para maiores

Em janeiro, cada período nos Desire Resorts terá um destaque temático. Entre 3 e 8, semana do swing; de 9 a 15, semana latina. O mês prossegue com a semana do unicórnio, entre 16 e 22. Fechando a programação, a semana da Bondage, de 23 a 29.

Desire Resorts

São complexos que reúnem resort & spa, exclusivos para casais acima de 21 anos, localizados na praia de Riviera Maya, a apenas 20 minutos de Cancun. Tanto o Desire Pearl Resort & Spa quanto o Desire Resort & Spa Riviera Maya usufruem das paisagens do Caribe mexicano.

Além da gastronomia de alta classe e o sistema all inclusive, os casais visitantes são convidados a viver uma "experiência sensual completa e natural".

O Desire Resort & Spa Riviera Maya é o primeiro de sua categoria no México e está localizado em uma praia exclusiva, em meio a areia branca e o calor tropical. O resort oferece mordomias como serviço de lanches e bebidas 24 horas por dia, suítes com decoração sugestiva ao sensual, piscina e jacuzzi exclusivas, além de ambientes convidativos para dançar, se divertir e conhecer outros casais.

Desde outubro, os Desire Resorts adotaram novo logotipo e slogan. Beyond Seduction, ou “Para além da Sedução”, em português, é o novo conceito, que teve como musa inspiradora a atriz americana, diva burlesca e femme fatale Deeta Von Teese.

