Descubra três roteiros clássicos para viajar de trem pela Europa

12:02 · 09.01.2017

A Europa reúne alguns dos destinos mais procurados por viajantes do mundo todo e, para conhecer as suas belas paisagens, uma boa pedida é experimentar o charme de um passeio usando a sua malha ferroviária.

Além de conforto e pontualidade, os trens europeus proporcionam uma viagem segura e tranquila até mesmo para os turistas de primeira viagem. As estações são bem localizadas, possuem conectividade com os transportes públicos e dispensam o check-in.

Para quem tem a curiosidade de saber quais os destinos possíveis para viajar sobre trilhos, a Rail Europe, líder em distribuição de bilhetes e passes dos trens europeus, elaborou três roteiros clássicos. Confira:

Roteiro 1 -Londres - Paris - Bruxelas - Amsterdã

Os principais destinos da Europa e que todo turista deve conhecer. Em Londres, visite os museus – a maioria tem entrada gratuita – e os icônicos pontos turísticos London Eye, Big Ben e Palácio de Buckingham. A bordo do trem Eurostar, após 2h20 de viagem, a chegada em Paris já evidencia a arquitetura magnífica da capital da França. Reserve tempo para admirar a Torre Eiffel enquanto descansa do itinerário intenso de passeios.

Os trens da Thalys levam os viajantes com rapidez e comodidade para Bruxelas. Caminhe por entre as pequenas ruas da metrópole belga e experimente as delícias típicas: chocolate, cerveja e batatas fritas. A mesma companhia faz o trajeto até Amsterdã. Com sua vida noturna agitada, é ideal para quem busca muita diversão. O passeio de barco pelos canais e o emocionante Museu Anne Frank são atividades obrigatórias.

Roteiro 2 -Veneza - Florença - Roma

A partir da romântica Veneza, onde o melhor é se perder por entre as ruas estreitas e admirar as obras-primas da arquitetura em meios aos canais, se inicia o roteiro pelas principais cidades turísticas da Itália. O trem de alta velocidade até Florença sai da estação Santa Luzia diariamente e a viagem tem 2h de duração. Capital do Renascimento, é um museu a céu aberto e com opções para todos os gostos.

Ao embarcar para Roma, reserve um lugar na janela para admirar as paisagens bucólicas durante o trajeto de 1h30. Além disso, programe-se para não perder nenhum detalhe da capital, que reúne um acervo vasto e impressionante de arte, esculturas e construções majestosas.

Roteiro 3 - Zurique - Lucerna - Interlaken

A Suíça conta com uma eficiente rede ferroviária, o que proporciona facilidade de locomoção aos turistas que visitam o país. Em Zurique, percorra o centro histórico, a orla e faça um passeio de barco pelo lago. A menos de 1h de trem da capital, Lucerna encanta por suas belezas arquitetônicas - com suas charmosas construções medievais - e naturais, pois está rodeada pelos alpes nevados.

Um dos principais destinos turísticos do país, Interlaken está a cerca de 2h de Lucerna, viajando de trem. É o ponto de partida para a famosa subida ao complexo “Top of Europe”, a estação de trem mais alta da Europa. O local conta com um parque de diversões nas alturas, além de muita neve, esculturas de gelo e vista de tirar o fôlego.

Mais informações: www.raileurope.com.br