Descubra quatro lugares para curtir um entardecer único em Búzios

16:32 · 06.01.2017

Não é à toa que o Brasil é conhecido como um país "bonito por natureza". Em Búzios, município da Microrregião dos Lagos, no Rio, essa máxima pode ser conferida na prática, principalmente no verão quando um simples pôr do sol pode se transformar em um programa incrível.

Nessas férias, alguns bares restaurantes da cidade vêm fortalecendo a programação no finzinho de tarde, o famoso Sunset. Em destaque estão a boa música, gastronomia diferenciada e drinques exclusivos. Confira alguns points mais badalados:

Porto da Barra

O Anexo Praia, no Porto da Barra, todo fim de tarde promove o Manifesto do Pôr do Sol. O evento começa ao som de sucessos do U2, seguidos pelo movimento Fortuna Imperatrix Mundi da ópera Carmina Burana, que reúne poemas da Idade Média musicalizados pelo alemão Carl Orff. Os clientes brindam com o Drinque do Pôr do Sol, cortesia da casa. A intensidade das cores da bebida varia com o tom de cada entardecer.

Para acompanhar, o bar oferece petiscos como o tradicional ceviche. Ou, aos mais famintos, o Salmão enamorado (grelhado ao molho de maracujá com legumes salteados no azeite). Outra opção de peixe é o Tuna teriyaki (atum fatiado e semigrelhado no óleo de gergelim, com mix de cogumelos e molho teriyaki). Para beber, o bar sugere Aperol Spritz, com licor Aperol e espumante Brut, e os mojitos saborizados (morango, abacaxi, maracujá ou limão).

Rincón na Orla Bardot

O restaurante Rincón, além da bela vista do entardecer da Orla Bardot, oferece o projeto Sax On The Beach de música instrumental. No cardápio, um menu de comida mediterrânea.

3 - Sushi bar Enú

A poucos metros dali, da janela do Enú, é possível saborear um trio feito especialmente para o verão: Tori Furai (peixe branco empanado com molho especial de cebola e especiarias), Usuzukuri de cavala com pimenta dedo de moça e o Enú Verão (drinque refrescante que leva saquê com maçã verde e refrigerante de limão).

4 - Geribá

E para quem prefere o pôr do sol mais badalado, a pedida é o UNIQ Beach Lounge. O chef premiado Pedro Siqueira, também do restaurante Puro (Jardim Botânico, RJ), preparou para a estação o polvo crocante com batata rústica caseira, rúcula fresca e miga de bacon. Já o barman Fran Diaz Mendez criou o Tropical Uniq, com maracujá, suco de limão, morango e vodca. Um brinde ao astro rei!