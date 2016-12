Descubra os sabores do inverno da Noruega

09:03 · 20.12.2016

A gastronomia de um destino sempre contribui para uma boa experiência de viagem e, nesse quesito, a Noruega dá um show em qualquer época do ano. Não bastassem os belíssimos cenários naturais, o destino oferece muito mais opções, além do seu famoso bacalhau. No país, existem inúmeras opções de pratos típicos. Confira o que você não pode deixar de experimentar em uma viagem no inverno norueguês:

Os frutos do mar são sem dúvida o grande forte da Noruega. Embora a maioria das pessoas relacione este tipo de prato com o verão, na realidade o inverno é a estação ideal para tais opções, quando a qualidade do sabor encontra-se no auge. Por isso camarões, lagostins, mexilhões, vieiras, lagostas e etc podem ser boas pedidas!

O peixe fresco também revela seu melhor sabor no inverno e muitos restaurantes na Noruega oferecem especialidades como o bacalhau, o halibute, o salmão e as trutas de altíssima qualidade nesta estação.

Opções de pratos como pescado, carneiro, porco ou veado destacam-se no cardápio natalino da Noruega, disponível em muitos restaurantes. Alguns pratos tradicionais merecem ser provados, principalmente pelos visitantes mais ousados. Opções de destaque incluem “smalahove” (cabeça de ovelha), “lutefisk” (bacalhau mergulhado em soda cáustica) e “pinnekjøtt” (costelas de ovelha defumadas, secas e salgadas).

Tomar um vinho e degustar um bom queijo é uma ótima opção para qualquer inverno, inclusive o da Noruega. Mas que tal provar o famoso Brunost por lá? O tradicional queijo marrom é produzido com o soro do leite e tem um gosto forte com um toque caramelado singular.

Chocolate no frio não pode faltar! A dica é visitar a fábrica de chocolate Geiranger Sjokolade, localizada no vilarejo de Geiranger, no coração da região dos fiordes. Os chocolates artesanais são produzidos na sua maior parte com ingredientes locais e possuem sabores exóticos como de azeite de oliva e pimenta. Essa também poe ser uma boa opção de souvenir para trazer para os amigos e familiares.

A Noruega é um país que chama a atenção. Para os adoradores de ambientes naturais, o país é inigualável. As regiões montanhosas, os fiordes formados pelos recuos das geleiras, as florestas e praias, os suntuosos rios e cachoeiras, assim como os vinte e um parques nacionais contribuem para deixar os cenários noruegueses entre os mais impressionantes do mundo.