Descubra oito razões para visitar Roterdã em 2018

10:00 · 24.12.2017

Em 2018, Roterdã, a cidade portuária a 40 minutos de Amsterdã, na Holanda, terá novas atrações, exposições e restaurantes que valem a viagem. Composta por três empresas, NBTC Holland Marketing, KLM Royal Dutch Airlines e Aeroporto Schiphol, a Holland Alliance chegou ao Brasil em 2012 com intuito de promover uma campanha conjunta de promoção da Holanda. Com o objetivo de divulgar o destino por meio de seus aspectos culturais, estilo de vida holandês e belezas naturais, a Holland Alliance conta ainda com o apoio de diversas instituições ligadas ao turismo local. Confira as atrações:

Object

A feira anual de design contemporâneo, que ocorre de 9 a 11 de fevereiro durante a Semana de Arte de Roterdã, deve ser a maior até agora, com mais de 100 designers expondo suas criações vanguardistas que englobam design, arte, moda e arquitetura. Localizados no histórico edifício Haka, os estúdios de designers renomados como Richard Hutten e Studio Roosegarde estarão abertos ao público durante a Object. Na compra do ingresso, visitantes também terão acesso gratuito à torre de observação Euromast, um dos principais pontos turísticos da cidade.

Esculturas Hiperrealistas

A exposição no Kunsthal Roterdã vai reunir uma seleção única de trabalhos em 3D dos principais escultores hiperrealistas dos últimos 50 anos, desde pioneiros norte-americanos como George Segal até as estrelas do movimento internacional representado pelo espanhol Juan Muñoz, o italiano Maurizio Cattelan e o belga Berlinde de Bruyckere.

Industriegebouw

Este é considerado um ícone da reconstrução de Roterdã após a 2ª Guerra Mundial. Projetado pelo lendário arquiteto Hugh Maaskant em 1952, o complexo de negócios foi cuidadosamente restaurado para manter a imponência e honrar o nome que construiu ao longo dos anos. Hoje, abriga a empresa de arquitetura MVRDV, a loja de design conceitual Groos e muitos restaurantes modernos, como By Jarmusch e Alfredo's Taqueria. Em janeiro, o esperado restaurante Héroine também abrirá suas portas, tornando Industriegebouw o novo hotspot da cidade.

Major Art

A partir de fevereiro, no Museu Boijmans Van Beuningen, a exposição Major Art exibe obras literalmente grandiosas. Trabalhos de tamanho extra-grande selecionados pelo artista Carel Blotkamp, especialmente convidado para a curadoria do projeto, serão exibidos de 10 de fevereiro a 29 de abril. As obras, algumas tão imponentes que chegam a 5 metros de altura e 6 de largura, foram criadas a partir dos anos 1950.

Unwired

O Nederlands Fotomuseum apresentará a Unwired, uma exposição de obras da artista gráfica holandesa Jacqueline Hassink, que confronta os espectadores com nossa dependência atual de dispositivos móveis de internet. Hassink percorreu o mundo em busca de lugares sem cobertura de internet ou celular e os retratou ao lado de viajantes tão profundamente envolvidos com seus smartphones que parecem estar em outro mundo. De 20 de janeiro a 6 de maio de 2018.

Restauração de “Untitled”, de Naum Gabo

Uma das principais obras do escultor russo Naum Gabo durante o período construtivista, 'Untitled' está sendo restaurada e será revelada na primavera europeia de 2018. Localizada em frente à loja de departamentos Bijenkorf, é uma das mais de 500 esculturas encontradas no espaço público de Roterdã.

Cervejaria THOMs

Localizado no moderno edíficio Timmerhuis, o restaurante THOMS está atualmente construindo sua própria cervejaria. Com inauguração planejada para fevereiro de 2018, a cervejaria também venderá vários tipos de gin e jenever, o gin holandês, destilados tipicos das áreas de Roterdã e Schiedam.

FG Okonomiyaki

O renomado chef François Geurds, contemplado com duas estrelas Michelin, acaba de inaugurar o street-food bar FG Okonomiyaki. Com preços a partir de 5 euros, é opção de alimentação saborosa com ótimo custo-beneficio.