Descubra cinco lugares para visitar no Alentejo em 2017

09:00 · 23.12.2016

O Alentejo é a maior região de Portugal, mas suas belezas mais marcantes estão em pequenos cantos e recantos espalhados por todo o seu território. São povoados, vilas e cidadezinhas encantadoras que contam histórias impressionantes, esbanjam arquitetura de outros tempos e atraem os viajantes com muito charme.

Considerado o destino mais genuíno de Portugal, o Alentejo privilegia um lifestyle tranquilo em que a experiência de viver bem dá o tom, conta com belas praias intocadas e cidades repletas de atrações ímpares, como castelos e monumentos históricos.

Detentor de três títulos da UNESCO e diversos outros prêmios e reconhecimentos internacionais no setor do turismo, o Alentejo oferece opções para todos os tipos de viajantes, sejam famílias, casais em lua de mel ou aventureiros. Confira a lista com dicas imperdíveis para visitar a região em 2017.

Mértola

Situada em meio a um parque natural e com uma vista magnífica do rio Guadiana, Mértola tem tantas histórias para contar que os moradores brincam que não se pode cavar um buraco por ali sem achar um vestígio de centenas de anos – ou até mais. Antiga cidade muçulmana, preserva construções da época, como uma mesquita que hoje funciona como igreja católica. Esse lado da sua história é perfeitamente retratado durante o Festival Islâmico de Mértola, que acontece a cada dois anos no mês de maio e reúne o melhor dessa cultura. E a próxima edição é em 2017!

Monsaraz

Suas ruas estreitas de pedra são uma verdadeira viagem no tempo, já que a vila preserva várias características medievais, como traços e construções. Além de atrações incríveis, como a Igreja de Santiago, onde hoje se realiza mostras de arte, o Castelo de Monsaraz e a Casa da Inquisição, um museu com a trajetória da cultura judaica na vila, está cheia de lojas de artesanato com artigos muito tentadores.

Elvas

É uma cidade-quartel, e não é à toa. Localizada nas proximidades da fronteira com a Espanha, foi muito atacada ao longo dos séculos, constituindo um ponto importante nas defesas portuguesas. Suas fortificações são consideradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela UNESCO, contando com construções imponentes como os Fortes da Graça e de Santa Luzia, Fortins de São Mamede, São Domingo e São Pedro, suas muralhas seiscentistas e mais. Para completar, a vista do Castelo de Elvas é inigualável, e fica ainda melhor ao pôr do sol.

Sines

Essa antiga vila de pescadores fascina os amantes do mar. Com algumas das melhores praias da Europa – como São Torpes, adorada pelos surfistas, e a diminuta e intimista praia da Samoqueira –, Sines atrai visitantes com areia e mar, mas também com seu castelo e museu dedicados a Vasco da Gama, o navegador siniense. É lá também que acontece o Festival Músicas do Mundo, que há mais de 15 anos leva músicas miscigenadas de lugares diversos para seus palcos. A edição de 2017 já está marcada para julho!

Évora

Não tem jeito: Évora é um destino imperdível no Alentejo. A principal cidade da região tem atrações de sobra para os visitantes: o Templo Romano de Évora, construído no final do século 2, a recentemente restaurada Sé de Évora, a Igreja de São Francisco, com sua macabra Capela dos Ossos, entre outras. Além disso, é um bom lugar para comprar souvenires, já que é repleta de lojas que vendem produtos típicos alentejanos, como itens de cortiça.

Mais informações: www.turismodoalentejo.com.br