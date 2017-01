Descubra cinco igrejas com arquitetura incrível para visitar na Noruega

18:42 · 18.01.2017

A Noruega é um país que chama a atenção. Seja pelo famoso bacalhau e paisagens surreais, como os fiordes que oferecem diversas atividades no verão, ou por seu inverno, que encanta aqueles que apreciam o frio ou tem curiosidade pela neve, o local é cada vez mais cobiçado como destino turístico.

Para os adoradores de ambientes naturais, o país é inigualável. As regiões montanhosas, os fiordes formados pelos recuos das geleiras, as florestas e praias, os suntuosos rios e cachoeiras, assim como os vinte e um parques nacionais contribuem para deixar os cenários noruegueses entre os mais impressionantes do mundo.

Mas não são apenas esses os atrativos do país. Verdadeiras obras de arte urbanas, os templos noruegueses exibem estilos variados: do gótico ao contemporâneo. Muito procuradas pelos fiéis, as igrejas também são parada obrigatória para quem visita o país nórdico em busca de suas riquezas arquitetônicas. Confira abaixo alguns exemplos:

Catedral de Nidaros

De estilo gótico, está localizada na cidade de Trondheim, na região central da Noruega. Construída no século XII, é a maior igreja medieval da Escandinávia. Uma boa dica para quem viaja no verão é fazer um piquenique nos belos gramados que rodeiam a igreja.

Igreja de Kanrvik

De estilo contemporâneo, a igreja está localizada no vilarejo de Knarvik, na região dos fiordes (fiorde de Sogne). Inaugurado em 2014, o templo demorou dois anos para ser construído e custou cerca de 70 milhões de coroas norueguesas (aproximadamente R$ 26 milhões). A igreja fica próxima a Bergen, a segunda maior cidade da Noruega.

Igreja de Madeira de Gol

Com estrutura medieval, está localizada em Oslo, a capital da Noruega. Construída no século XIII, a igreja, originalmente, foi erguida no vilarejo de Gol, na região leste do país, mas foi realocada para o Museu Norueguês da História Cultural, em Oslo.

Igreja de Hammerfest

Foi inaugurada em 1961, em Hammerfest, a cidade mais setentrional do mundo, que fica no norte da Noruega. Trata-se de uma igreja ativa, então é possível participar de suas celebrações cristãs. Uma curiosidade: antes dela, a cidade possuía uma igreja que foi queimada, em 1944, durante a invasão alemã.

Igreja de Madeira de Borgund

Foi construída no século XII, no vilarejo de Borgund, na região dos fiordes (fiorde de Sogne), no melhor estilo medieval. É a igreja de madeira mais visitada e fotografada da Noruega. Os turistas que visitam a igreja - extremamente bem conservada - aproveitam a proximidade com o vilarejo de Flåm, um dos principais pontos turísticos da região, para esticar o passeio.

Mais informações: www.visitenoruega.com