Descubra cinco destinos na Europa para viajar com as crianças

17:02 · 09.10.2017

O Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, pode ser o motivo ideal para se realizar aquela viagem especial com os pequenos. Vale a pena se programar com antecedência para aproveitar esse feriado com toda a família. Para quem pretende se aventurar fora do país, uma dica é ir para a Europa, pois a região conta com as melhores opções culturais, gastronômicas e muita diversão. Além disso, o continente oferece total infraestrutura, assim os pais podem ficar tranquilos.

Para auxiliar na escolha do roteiro, a Royal Holiday, clube de férias com sede no México, listou cinco sugestões. Lembrando que o período também é ideal por conta da temperatura, que passa a ser mais amena, sem prejudicar o passeio das crianças. Confira:

Maior dinossauro - Berlim

Se alguém tem dúvida quanto às possibilidades de Berlim, na Alemanha, é bom saber que há pontos turísticos específicos para os pequenos, mas também há outros diversos lugares e opções para todas as idades. Agora, imagina levar a turma para conhecer o Museu das Crianças? O Labyrinth Kindermuseum é indicado para menores de 6 anos. Os temas abordados são específicos para eles e as atividades são todas interativas. Outra sugestão é o Museu de História Natural, Museum für Naturkunde (foto), onde está o maior esqueleto de dinossauro do mundo. Imperdível! Já para os aficionados por inovações, o Museu de Tecnologia, Deutsches Techinkmuseum, é sensacional e promete prender a atenção, dos mais novos aos mais velhos. Há também a Legoland, um parque do cinema, zoológico e muitas outras.

Cidade da Ciência - Paris

Engana-se quem pensa que a capital francesa é uma cidade destinada apenas aos casais apaixonados. Paris oferece as clássicas opções para qualquer viajante. Ir à Torre Eiffel, passear pela Catedral de Notre Dame, tomar um sorvete às margens do Rio Sena e conhecer o Museu do Louvre são opções enriquecedoras. Também não faltarão opções deliciosas na capital gastronômica para recuperar as energias depois de tantos passeios. Não deixe de conferir o Museu de Ciência e Tecnologia no Parc de la Villette (foto). Por lá, praticamente tudo é interativo – ou seja, crianças e adultos aprendem se divertindo. A Cité também conta com um planetário, um submarino de verdade e um imenso cinema 3D.

Mergulho cultural - Roma

Se a ideia é mergulhar na história, é essencial passar por Roma. A Cidade Eterna tem uma atmosfera tão envolvente que irá despertar o interesse das crianças. Vale fazer um passeio pelo Coliseu, as lindas praças, como a Fontana di Trevi, e também o Vaticano, que será um passeio repleto de encanto e cultura. Além das tradicionais massas, a pedida é o delicioso gelato, o “sorvete” italiano. Há ainda parques de diversões para todos os gostos, como o Luneur Park ou o Cinecittà World (foto).

Mundo mágico de Harry Potter - Londres

Independentemente da idade, a capital da Inglaterra sempre será um destino inesquecível. Para os mais jovens são várias as opções, como um passeio de barco pelo London Eye River Cruise, uma atividade que dura cerca de 40 minutos pelo rio Tamisa e passa pelas principais atrações locais, como o Big Ben, a Catedral de São Paulo e a Torre de Londres. Outra dica é a London Eye, a enorme roda-gigante conhecida em todo o mundo e, claro, os galpões dos cenários da saga Harry Potter (fot), onde as pessoas podem visitar o quarto do bruxo, a rua dos Alfeneiros e o quarto da Grifinória, entre outros. Como o local fica longe do centro de Londres, quase uma hora de distância, deixe um dia para a atividade e organize-se para aproveitar ao máximo.

Diversão a todo momento - Madri

Para quem quer uma agenda cheia, sem deixar um espacinho para o tédio, a pedida é Madri. A capital da Espanha reúne passeios para todas as idades e gostos. O Zoo Aquarium (foto) é surpreendente. São mais de 2.000 animais e 500 espécies diferentes. Ainda na região, há o Parque de Atrações, ideal para ter um dia de adrenalina. Praças, monumentos e belas paisagens, além de locais reconhecidos em todo o mundo. Os apaixonados por futebol, por exemplo, podem visitar o Santiago Bernabéu e Vicente Calderón, estádios do Real Madrid e do Atlético de Madrid, respectivamente.