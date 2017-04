Descubra as atrações no roteiro religioso do Alentejo

11:00 · 08.04.2017 / atualizado às 11:19

O Alentejo possui diversas riquezas culturais, que vão desde suas paisagens singulares aos seus monumentos trabalhados em mármore, atraindo turistas do mundo inteiro. Com a maioria de sua população cristã, Portugal é considerado um dos principais destinos para os praticantes do turismo religioso, e o Alentejo é parte fundamental de um tradicional roteiro de fé.

Considerado o destino mais genuíno do país, o Alentejo é a maior região de Portugal. Privilegiando um lifestyle tranquilo em que a experiência de viver bem dá o tom, conta com belas praias intocadas e cidades repletas de atrações ímpares, como castelos e monumentos históricos. Detentor de três títulos da UNESCO e diversos outros prêmios e reconhecimentos internacionais no setor do turismo, o Alentejo oferece opções para todos os tipos de viajantes. Confira os principais lugares que não podem ficar de fora da sua viagem:

Igreja Nossa Senhora da Assunção, antiga Sé de Elvas

Desenhada por Francisco de Arruda em 1517 e situada na Praça da República, em Elvas, foi sede episcopal até o século XIX. Seu design chama a atenção principalmente por suas portas laterais manuelinas, a capela mor barroca e os altares barrocos de talha dourada e de mármore. A sacristia e o órgão de tubos dão um tom temporal a esta bela e antiga construção. Anexo a este templo, é possível visitar também o museu de arte sacra.

Convento dos Congregados em Estremoz

Não deixe de visitar o Convento dos Congregados em Estremoz, que fica a apenas 40 minutos de Évora. Sua rica história encanta os turistas que passam pela conhecida “Cidade Branca” do Alentejo. O lugar foi construído no século XVI e usado como um palácio. Só em 1968 tornou-se o Convento da Congregação do Oratório de São Felipe Nery. Sua fachada é trabalhada em belíssimo mármore rosa e seus azulejos são dedicados à vida e milagre de São Felipe. Atualmente, também abriga a Câmara Municipal, a Biblioteca e o Museu de Arte Sacra.

Museu de Arte Sacra de Moura

Aberto ao público desde 2004, o Museu de Arte Sacra da cidade de Moura está localizado na antiga Igreja de São Pedro, edifício que conta com um fascinante revestimento de azulejos do século XVII em seu interior. As exposições exibem, em sua maioria, o patrimônio eclesiástico, com centenas de peças que marcam o caráter devocional e litúrgico a fim de demonstrar as tradições religiosas da região.

Catedral de Évora

Destacando-se por sua silhueta na paisagem urbana, o local também é conhecido como a Sé de Évora, mas seu verdadeiro nome é Basílica Sé de Nossa Senhora da Assunção, sendo a maior catedral medieval do país. Sua construção teve início em 1186, mas só foi finalizada em 1250. A estrutura é toda em granito, marcada pela transição do estilo romântico para o gótico. O templo possui um belo crucifixo chamado de “Pai dos Cristos”, que se encontra acima da pintura de Nossa Senhora da Assunção, estátuas alegóricas dos bustos de São Pedro e São Paulo e um espetacular órgão do período renascentista.

Igreja Nossa Senhora da Anunciação em Mértola

A peculiar Matriz de Mértola fica bem próxima ao castelo da cidade, no declive da colina. Datada do século XII, foi construída para ser uma mesquita - lugar de culto dos religiosos islâmicos - e adaptada como igreja cristã durante a Reconquista. Por isso, ainda se notam os diferentes estilos utilizados na edificação: mulçumano, gótico, manuelino e renascentista. Entre as modificações, o altar principal foi deslocado para a parede na direção norte e o qibla, que indicava a direção para Meca, foi retirado.

Ermida Nossa Senhora de Guadalupe em Serpa

Em meio às belas paisagens da serra de São Gens, a Ermida de Nossa Senhora de Guadalupe fica a apenas dois quilômetros de Serpa e exibe arquitetura simples, sem riquezas decorativas, e com estilo mudéjar típico da Península Ibérica. O pequeno refúgio abriga a imagem da santa padroeira que é homenageada em uma grande festa promovida para a chegada da primavera, que tem início na Páscoa e dura cinco dias. O evento contempla procissões, desfiles e missas.

Festival Terras Sem Sombras

Até 1º de julho de 2017, o festival de música sacra Terras Sem Sombras leva variadas apresentações de artistas internacionais a oito cidades portuguesas. Sua 13ª edição traz o tema “Do Espiritual na Arte: Identidades e práticas musicais na Europa dos séculos XVI-XX” e os concertos ocorrem majoritariamente em igrejas, sendo uma excelente adição ao seu roteiro religioso pelo Alentejo.

Mais informações: www.turismodoalentejo.com.br