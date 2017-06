Descubra a natureza deslumbrante do inverno na Patagônia Argentina

10:00 · 15.06.2017 por Marlyana Lima - Editora

Conhecida por abrigar belezas naturais de tirar o fôlego, a Patagônia Argentina fica ainda mais exuberante na estação mais fria do ano, com a neve como protagonista nos mais impensáveis cenários. Especialista em viagens de ecoturismo e destinos exóticos, a empresa Descubra Turismo montou roteiros especiais para as principais cidades da região.

Conhecida por ser a porta de entrada da Patagônia, Bariloche é também um dos destinos mais procurados pelos brasileiros no inverno. O roteiro “Inverno em Bariloche” é a pedida certa para quem quer combinar esportes invernais com o glamour da cidade. Os valores começam em US$ 540 por 4 noites de hospedagem com café da manhã, passeio a pontos turísticos e um dia na estação Cerro Catedral.

Ushuaia, famosa por estar localizada no extremo sul da América, também é uma boa escolha para quem quer curtir o inverno em alto estilo. Nesse caso, há duas opções de roteiros. O ‘Esqui em Ushuaia’ oferece quatro noites de hospedagem com café da manhã e três dias inteiros na estação de esqui de Cerro Castor, a mais austral do continente americano. Há preços a partir de US$ 590.

Já o ‘Inverno em Ushuaia’ contempla, além de um dia na estação, passeios pelo Parque Nacional Tierra del Fuego, navegação pelo Canal Beagle, tour com veículo 4x4 para os lagos Escondido e Fagnano e uma excursão em Tierra Mayor, onde é possível realizar atividades na neve. São seis noites de acomodação com café da manhã por valores a partir de US$ 1.260.

Há ainda a simpática e charmosa El Calafate, que não pode ficar de fora dos radares de quem busca conhecer a Patagônia Argentina. Está situada às margens do Lago Argentino, é conhecida como a “cidade dos glaciares” e tem como principais chamarizes os canais que cortam o lago e levam às grandes paredes de gelo e o icônico glaciar Perito Moreno, com 60 metros de altura e cinco quilômetros de extensão.

Já para quem gosta de visitar mais de um destino na mesma viagem, foram montados roteiros especiais ‘Inverno na Patagônia’, que podem ter cinco ou sete noites.

O primeiro tem valores a partir de US$ 920 e contempla três noites em Ushuaia – com passeios pelo Parque Nacional Tierra del Fuego, navegação pelo Canal Beagle, um dia de esqui em Cerro Castor e uma noite em Tierra Mayor para um jantar especial com cozidos feitos ao fogo, música e vinho quente - e duas em El Calafate – de onde sai o inebriante passeio ao glaciar Perito Moreno.

Já a segunda opção se divide em quatro pernoites na cidade de Ushuaia – que inclui passeios pelo Parque Nacional Tierra del Fuego, navegação pelo Canal Beagle, tour com veículo 4x4 para os lagos Escondido e Fagnano e uma excursão em Tierra Mayor – e três em El Calafate – de onde saem a navegação pelo Lago Argentino e o passeio ao Perito Moreno.

Todos os valores citados são por pessoa, incluem a parte terrestre com os transportes locais e podem ser parcelados em até cinco vezes.

Mais informações: www.descubraturismo.com.br