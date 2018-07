Descubra 10 projetos espalhados pelo mundo para fazer trabalho voluntário

10:18 · 15.07.2018 por Marlyana Lima - Editora

Fazer o bem, conhecer novas culturas, trocar experiências e ainda contribuir para a transformação do mundo. Já pensou em fazer turismo dessa forma? Pois saiba que além de proporcionar ao voluntário novas experiências e a oportunidade de conhecer outras culturas e diferentes países, existem organizações especializadas em oferecer oportunidades que trocam o trabalho social por um período de hospedagem. Em alguns casos, até mesmo a alimentação é ofertada ao voluntário.

Isso, no entanto, não quer dizer que o voluntário terá tudo de "graça". É preciso estar preparadao para gastar com passagens aéreas, transporte público, compras básicas no supermercado e farmácia, restaurantes, passeios, eventos e celular. Ainda assim, quem já fez uma "trip" voluntária garante que vale muito a pena.

Ficou interessado? Que tal então, conhecer dez projetos listados pela Worldpackers? A plataforma online está presente em 170 países, tem mais de 1 milhão de viajantes registrados e 4 mil propriedades parceiras.

Itacoatiara, Brasil

Esse destino fica no coração da Amazônia e está bem próximo a Manaus. A cidade é a terceira mais populosa do Estado e necessita de voluntários para ajudar na Escolinha Itacoatiara, projeto formado apenas por viajantes que querem ajudar as crianças da comunidade. Lá os voluntários podem ensinar inglês, matemática, pintura, espanhol, música e esportes. Todo ensinamento é bem-vindo.

Huancayo, Peru

Com cerca de 500 mil habitantes, essa cidade precisa de voluntários para o desenvolvimento educacional de crianças peruanas. O foco é ajudar crianças de 4 a 14 anos com a lição de casa, no período da tarde. A idéia é que elas sejam atendidas, desenvolvendo assim autoconfiança para levar a vida de forma positiva.

Cantón de Santo Domingo, Costa Rica

Nessa cidade funciona o projeto de um grupo internacional de amigos, que se uniram para melhorar a vida da comunidade e estão recrutando voluntários para ajudar na educação, construção de uma horta comunitária e tudo mais que possa ajudar no desenvolvimento da população.

Facatativá, Colômbia

Um grupo de amigos voluntários é responsável pela Fundación Anawin que auxilia crianças de baixa renda com atividades variadas. Atualmente, tem vagas para quem tem interesse em trabalhar com o público infantil e também que goste de registrar esses momentos com belas fotos.

Cidade do México, México

A escola bilíngue School of Sakbé Kids está aceitando voluntários que possam ajudar com o que for necessário, principalmente com aulas de inglês, yoga, esportes ou alguma atividade que estimule as crianças da região.

Have Etoe, Gana

Promover mais qualidade de vida para crianças órfãs, sem lar ou filhas de pais solteiros. Esse é o objetivo da Anja Charity Foundation que também apoia mães desempregadas oferecendo capacitação para trabalhos da área rural. A ONG busca por voluntários para ajudar uma professora de jardim de infância com assuntos como inglês, francês, espanhol, ciências naturais e esportes.

Makuyu, Quênia

Organização que se preocupa em fazer a diferença na vidas das crianças quenianas, a Makuyu Education Initiative procura voluntários para ajudar com o que for possível, além de fotografar, captar vídeos, ajudar com exames de saúde para as crianças e também ajudar a produzir refeições mais nutritivas.

Cabeceiras de Basto, Portugal

Nessa cidade portuguesa funciona uma ecovila vegetariana criada com a ideia de viver as belezas da natureza de forma sustentável e coletiva. No momento, busca voluntários para ajudar na aldeia.

Fresno, Estados Unidos

Localizada entre Los Angeles e São Francisco, uma organização sem fins lucrativos que processa alimentos e os envia para aproximadamente 100 nações precisa de ajuda praticamente durante todo o ano.

Nova York, Estados Unidos

Sim, acredite, uma das maiores capitais do mundo está recrutando voluntários para ajudar na assistência a adultos com deficiências de desenvolvimento. Além de recompensador, o trabalho ainda ajuda pessoas a viajar.