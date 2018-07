Delta reforma aeronave e oferece mais conforto para passageiros

14:53 · 06.07.2018 por Redação Diário do Nordeste

São, agora, 296 assentos no total, incluindo 28 poltronas nas cabines Delta One suites, 48 assentos na cabine Delta Premium Select e 220 na Main Cabin

A Delta Air Lines renovou o interior das suas aeronaves 777, com a primeira 777-200ER reformada saindo de Detroit (DTW) e seguindo para Pequim (PEK), oferecendo a cabine Delta One suites, a nova cabine Delta Premium Select e os assentos Main Cabin mais largos da frota internacional da Delta, entre outros aprimoramentos.

São, agora, 296 assentos no total, incluindo 28 poltronas nas cabines Delta One suites, 48 assentos na cabine Delta Premium Select e 220 na Main Cabin, que agora estão em fileiras de nove e não mais 10 assentos.

Há telas de entretenimento na parte traseira dos assentos com o Delta Studio e milhares de horas de conteúdo gratuito em todas as cabines. A iluminação ambiente é de LED de espectro total, com esquemas de iluminação personalizados dependendo da fase do voo.

"O design atualizado das aeronaves 777 faz parte do investimento de vários bilhões de dólares da Delta na experiência do cliente. Nos últimos anos, a companhia aérea fez melhorias significativas na Main Cabin, incluindo refeições gratuitas na Main Cabin em rotas selecionadas de costa a costa dos Estados unidos, mensagens móveis gratuitas, entretenimento de bordo gratuito, lanches na Main Cabin aprimorados, inclusão de espumantes, acesso a Wi-Fi em quase todos os voos, cobertores aprimorados e opções renovadas de pratos leves Flight Fuel. As atualizações recentes na experiência de bordo na cabine Delta One incluem novos menus Delta One desenvolvidos por chef, com curadoria de Jon Shook e Vinny Dotolo para voos que saem do aeroporto de Los Angeles (LAX), kits de amenidades TUMI atualizados, incluindo produtos da Kiehl's, e a coleção de utensílios desenvolvida pela Alessi", informou a empresa, em nota.