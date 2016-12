Decolar.com revela os destinos mais procurados neste fim de ano

12:37 · 26.12.2016

Entre os destinos internacionais, Buenos Aires é o destaque

Fim de ano é hora dos principais sites e agências de viagens online revelarem quais são os destinos campeões de buscas. Desta vez, quem faz o levantamento é o Decolar.com, um dos mais acessados no País.

Na categoria hotéis nacionais, os mais procurados na Decolar para o período de festas de fim de ano e feriados de 2017 estão localizados nas seguintes cidades; Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza, Foz do Iguaçu e Natal.

Nos destinos internacionais, os hotéis mais procurados ficam em Buenos Aires, Orlando, Paris, Santiago e Lisboa.

Pacotes

Entre os nacionais, os mais cotados são os que fazem parte da chamada Super-Ponte (Porto Alegre-São Paulo, Curitiba-São Paulo, Brasília-São Paulo e Belo Horizonte-São Paulo), Ponte-Aérea, São Paulo-Natal, São Paulo-Salvador e São Paulo-Florianópolis para finais de semana de janeiro e Carnaval.

Fora do Brasil, os destinos mais procurados para pacotes foram São Paulo-Orlando, São Paulo-Buenos Aires, São Paulo-Santiago, São Paulo-Punta Cana e São Paulo-Montevidéu para fins de semana de janeiro e Carnaval.

Voos

Entre nacionais mais buscados para as festas de fim de ano e feriados de 2017 estão Porto Alegre-São Paulo, Curitiba-São Paulo, Brasília-São Paulo e Belo Horizonte-São Paulo. Em seguida surgem as Pontes-Aéreas: São Paulo-Salvador, São Paulo-Recife e São Paulo-Florianópolis. De acordo com o site, as datas mais procuradas para os voos domésticos são os fins de semana de janeiro.

Para os voos internacionais, as rotas mais procuradas para janeiro, Ano Novo e Carnaval são: São Paulo-Buenos Aires, São Paulo-Miami, São Paulo-Lisboa, São Paulo-Santiago e Rio de Janeiro-Buenos Aires.