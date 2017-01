CVC indica 5 destinos com parcelas de até R$ 100

16:15 · 13.01.2017

Se o dinheiro está curto para viajar no Carnaval, uma boa opção é aproveitar as promoções pontuais feitas por grandes operadoras. É o caso da CVC que preparou uma lista especial de destinos turísticos que oferecem a melhor relação de custo e benefício para se viajar no reinado de Momo, que cairá no dia 28 de fevereiro, o primeiro feriado prolongado de 2017.

Serão cinco dias de folga – com ou sem folia, dependendo do estilo do viajante e, por isso, a operadora fez uma pesquisa em seu portfolio, que conta com mais de 1 mil opções em destinos, para selecionar aqueles que são mais atrativos, econômicos, com parcelas até R$ 100 e, ainda, pouco convencionais para o feriado.

Entre as opções, tem o Carnaval das cidades de São Paulo e Belo Horizonte, que mais recentemente começaram a “ferver” entre os foliões por conta dos bloquinhos de rua. A vantagem de quem vai para essas capitais é que, além de pegar o trânsito contra fluxo, encontra rotas de passeios para todos os gostos, seja no âmbito das artes (com a sugestão de dar uma esticada até Inhotim, a menos de uma hora da capital mineira) ou gastronômico e cultural, com a infinidade de opções da capital paulista.

Na CVC, os clientes têm a possibilidade de customizar a viagem de acordo com o orçamento disponível e preferências – definindo quantidade de dias, tipo de transporte (aéreo, ônibus, carro ou navio), regime de alimentação, tipo de acomodação e passeios que podem ou não ser adicionados ao pacote. Caso o cliente prefira viajar com o próprio carro, por exemplo, a operadora oferece apenas as diárias de hospedagens.

Os preços e disponibilidade estão sujeitos a alterações e confirmações, sem prévio aviso. Os preços dos pacotes citados consideram saídas de São Paulo ou Rio de Janeiro, porém podem ser adaptados para saídas de qualquer Aeroporto do País, conforme disponibilidade de voos.

São Paulo

O Carnaval da maior cidade do Brasil vem crescendo a cada ano, conquistando vários foliões de diversas partes do país. Além de curtir os desfiles das escolas de Samba do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi, os foliões que viajarem para “terra da garoa” poderão também aproveitar os diversos blocos de rua espalhados pela cidade durante os 5 dias de folia ou, então, seguir pelo circuito gastronômico e de compras . Um pacote de 4 noites de hospedagem no Hotel San Raphael, no centro da cidade, com café da manhã e passagem aérea com saída do Rio de Janeiro sai por a partir de 10x sem juros de R$ 58.

Belo Horizonte

O Carnaval de rua de BH também tem merece destaque: são mais de 200 blocos espalhados pela cidade, o suficiente para queimar as calorias de quem cair na graça da deliciosa gastronomia mineira. Já para quem prefere fugir da folia, a dica é lugar um carro com a CVC e seguir até Inhotim, galeria de arte a céu aberto. Com duração 4 noites um pacote com hospedagem no hotel Bristol, com café da manhã e passagem aérea com saída de São Paulo sai por a partir de 10x sem juros de R$ 71.

Paraty

Quem busca agito e natureza ao mesmo tempo, a dica é Paraty, no litoral fluminense. A cidade costuma atrair os foliões por conta de seu charmoso e agitado centro histórico. Paraty é bem preparada para receber turistas, com diversas opções de hospedagem e ótimos restaurantes. Para se ter uma ideia, 4 noites de hospedagem na Pousada Bromélias Bem – Estar, com café da manhã, sai por a partir de 10x sem juros de R$ 100.

Curitiba

A cidade é interessante tanto para quem gosta como para quem não gosta de Carnaval. A capital paranaense também conta com os bloquinhos de rua e, embora conserve o clima típico de sua calmaria e organização, a cidade está a 116 km de Guaratuba, onde acontece um dos maiores carnavais do estado e, o melhor, tem 22 km de praia dos mais variados estilos. Com saída de São Paulo, um pacote com duração de 4 noites em Curitiba com passagem aérea, hospedagem e locação de carro sai por 10x sem juros de R$ 100.

Ouro Preto

Distante 110 km da capital mineira, é nacionalmente conhecida por ter um dos melhores carnavais de rua do Brasil. O que mais atrai os turistas, além da arquitetura histórica, é o clima de folia que paira sobre a cidade durante o feriado. O destino também guarda riqueza histórica, o que torna a viagem ainda mais completa. Com saída de São Paulo, um pacote rodoviário de 3 noites de duração com transporte, hospedagem e 1 refeição inclusa sai por a partir de 10x sem juros de R$ 97.