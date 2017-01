CVC anuncia promoções de Verão para pacotes de viagem

12:43 · 05.01.2017 / atualizado às 17:01

Assim como a maioria das empresas de varejo no Brasil, a CVC entra na onda das promoções de janeiro. Para atrair o consumidor neste início de ano, a maior operadora de viagens das Américas, segue a tradição e faz a sua 1ª promoção do ano, com descontos de até 20% sob os preços do ano passado.

Outra vantagem é que a CVC também reduziu o dólar e o euro, na conversão de viagens internacionais para reais, cotados agora a R$ 2,78 e R$ 2,90, respectivamente, para que o consumidor parcele, ainda, a viagem em até 10 vezes fixas e em reais.

Trata-se da “PromoVerão CVC”, válida para compras de pacotes até sexta-feira, dia 13 de janeiro, e embarques nestas férias ou na baixa temporada, em voos fretados e regulares partindo de São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Salvador (BA), Recife (PE), Fortaleza (CE), entre outras cidades.

Entre as viagens promocionais, há desde pacotes já montados de 3, 5 ou 8 dias de duração e, também, a possibilidade de o consumidor montar o seu pacote, de acordo com o orçamento disponível, utilizando passagens aéreas, diárias de hospedagens e demais serviços de seu interesse, tais como locação de carro, contratação de passeios e ingressos para parques.

Um pacote para Porto Seguro (BA), com passagens aéreas saindo de São Paulo agora no mês de janeiro, 5 dias de hospedagem, traslados e passeios, custa agora R$ 980, em 10 vezes sem juros de R$ 98. Pelo mesmo valor, os turistas de São Paulo conseguem embarcar para Florianópolis (SC) em pacote de 5 dias de hospedagem com passagens aéreas e traslados.

Já para quem quer embarcar mais adiante, encontra pacote com destino a Salvador, para embarcar em maio, por R$ 598, com passagens aéreas desde São Paulo e 5 noites de hospedagem. Outra dica que cabe no bolso é o pacote saindo de São Paulo para Fortaleza por R$ 1.098 por pessoa, com bilhetes aéreos, 7 noites de hospedagem, traslados e passeios pelos principais pontos turísticos da cidade e 1 criança grátis na hospedagem.

Rumo ao exterior, entre os pacotes com preços mais convidativos estão Montevidéu (Uruguai) e Buenos Aires (Argentina), com saídas em março e abril, por a partir de 10 vezes sem juros de R$ 96, já considerando passagens aéreas (saindo de SP) e 3 noites de hospedagem.

Os pacotes da “PromoVerão” estão disponíveis em todo o Brasil, na rede de lojas CVC (www.cvc.com.br) e nas agências multimarcas (www.agentescvc.com.br).

Mais promoções (considerando saída de SP)

Lisboa

Saída: 22 de março

Duração: 4 noites

Valor: a partir de R$ 2.686, por pessoa em apartamento duplo

Inclui: Passagem aérea ida e volta + 4 noites de hospedagem no Hotel Vip Inn Berna

Miami e Orlando

Saída: 28 de março

Duração: 7 noites

Valor: a partir de R$ 2.542, por pessoa em apartamento duplo | 1 criança grátis na hospedagem

Inclui: Passagem aérea ida e volta + 1 noites de hospedagem no Deauville Beach em Miami + 6 noites de hospedagem em Orlando no Celebration Suítes + aluguel de carro.

Punta Cana

Saída: 16 de abril

Duração: 4 noites

Valor: a partir de R$ 2.998, por pessoa em apartamento duplo | 1 criança grátis na hospedagem

Inclui: Passagem aérea ida e volta + 4 noites de hospedagem no Hotel Riu Naiboa, com sistema all inclusive + traslado

Santiago

Saída: 17 de março

Duração: 3 noites

Valor: a partir de R$ 943, por pessoa em apartamento duplo

Inclui: Passagem aérea ida e volta + 3 noites de hospedagem no Hotel Principado Express

Cruzeiro

Sovereign - Janeiro

Duração: 4 noites

Saída: 26/01/2017 ou 29/01/2017

Preço: a partir de R$ 1.680, por pessoa em cabine dupla categoria interna

Inclui: Roteiro de 4 noites a bordo do navio Sovereign/Soberano no roteiro Santos, Rio de Janeiro, Copacabana, Búzios e Santos no sistema All Inclusive (Café da manhã + Almoço + Jantar nos restaurantes principais e buffet + Lanche da tarde + Snacks da madrugada + Bebidas alcoólicas e não alcoólicas: refrigerantes e sucos servidos em copo, cafés, chás, cervejas nacionais, whiskys 8 anos, vinhos branco, tinto e rose, vermouts, conhaques, licores, vodka, rum, gin, tequila e vários coquetéis).