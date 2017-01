Cusco ganha Hotel Boutique inspirado no artesanato peruano

12:26 · 16.01.2017 / atualizado às 12:29

As suítes são decoradas com peças de tapeçaria peruana, travesseiros sofisticados e roupa de cama de luxo ( Divulgação )

O artesanato peruano - com seus desenhos multicoloridos - foi o tema escolhido pelo grupo Mountain Lodges Of Peru, para dar um toque diferencial ao ‘El Retablo’, um hotel boutique com apenas 17 quartos que celebra as tradições do país em seus conceitos de design e cores alinhado a serviços de excelência e conforto.

A nova hospedagem está localizada a três quadras da Plaza de Armas de Cusco – coração cultural e comercial da cidade – e a duas quadras da Plaza Nazarenas, outro importante marco cultural da zona urbana local.

Com atmosfera intimista, o hotel boutique conta com um espaçoso jardim de entrada para a recepção dos novos hóspedes e também é usado como ponto de encontro para quem está na cidade. Em sua área interna, ‘El Retablo’, cujo nome tem origem em sofisticadas peças de arte andina, possui pinturas detalhadas feitas a mão. O trabalho manual ficou por conta de artesãos da Fine Arts School of Cusco (www.bellasartescusco.edu.pe/), o que dá ao visitante noção ainda mais aguçada da presença de traços das tradições locais.

Os quartos são classificados em duas categorias: Superior (10 unidades) e Superior Deluxe (7 unidades), ambas possuindo amenities (cosméticos disponibilizados para os hóspedes), Smart TV e Wi-Fi. Nas suítes Deluxe ainda são oferecidos peças de tapeçaria feitas a mão, travesseiros sofisticados e roupa de cama de luxo. O hotel oferece café da manhã e a hospedagem tem valores entre U$ 139 e U$ 205 a diária. Até março, a diária para suíte Superior terá preço promocional de U$ 119.

Com a inauguração deste novo empreendimento na cidade de Cusco, o Mountain Lodges Of Peru, que também administra o hotel ‘El Mercado’ (www.elmercadocusco.com) promove um crescimento de 53% no seu portfólio, que já contava com 32 quartos na localidade.