Cruzeiro Dançando a Bordo completa 15 anos com novidades

14:44 · 21.02.2018

O Dançando a Bordo, roteiro temático da Costa Cruzeiros, chega a sua 15ª edição com atrações inéditas. Pela primeira vez, o cruzeiro a bordo do meganavio Costa Favolosa percorre a região do Prata, visitando as cidades de Buenos Aires e Montevidéu, e traz uma aula especial de tango com a bailarina argentina Aurora Lubiz, considerada a “dama do tango”. Ela ensinará técnicas da dança com adornos para mulheres.

Outro grande nome argentino é a DJ Vivi La Falce, que toca nas principais milongas de Buenos Aires. Ela será responsável pelos bailes em horários alternativos, sempre no átrio do navio. Ao longo de oito noites, o 15º Dançando a Bordo reúne mais de 50 especialistas em dança que ministrarão aulas de samba, sertanejo, zouk, bachata, forró, quizomba, samba rock, hip hop, salsa e bolero.

A viagem também será marcado por uma competição de dança sertaneja, pela “Bachata Party”, uma festa especial de bachata, ritmo caribenho que conquistou o público sul-americano, além das tradicionais e aguardadas Noite do Branco, Luau do Zouk e Festa Brega. Todas as noites, o hóspede poderá ainda participar de bailes simultâneos no embalo da Dança de Salão, do Tango, do Sertanejo e da Música Latina. A organização geral das atividades a bordo é da dupla Theo e Monica, que acumula 22 anos de experiência a bordo dos navios da Costa.

Atração principal

Referência do cruzeiro Dançando a Bordo, o coreógrafo e dançarino Carlinhos de Jesus confirma sua participação e lidera uma atividade especial: uma valsa com os oficiais do navio Costa Favolosa. Para acompanhá-los na dança em comemoração aos 15 anos do cruzeiro, a companhia sorteará 15 hóspedes. Durante a viagem, Carlinhos de Jesus também comanda uma aula de samba na área da piscina central.

O navio partirá de Santos, no dia 3 de março, rumo à região do Prata. A primeira parada será em Buenos Aires. O Costa Favolosa chega à capital argentina na manhã de 6 de março e permanece no local até às 17h do dia seguinte. O viajante tem, portanto, a oportunidade de explorar diversos atrativos turísticos da cidade. O cruzeiro inclui ainda uma escala em Montevidéu (Uruguai) no dia 8, antes do retorno ao porto de Santos no dia 11 de março.

“A cada ano buscamos conciliar o que há de mais novo no mundo da dança com os ritmos tradicionais que já são sucesso entre os hóspedes. A programação diversificada aliada ao melhor do estilo italiano de navegar da Costa garante ao cruzeiro Dançando a Bordo um charme especial e ao hóspede uma experiência inesquecível”, afirma Dario Rustico, diretor geral de Vendas e Marketing da Costa Cruzeiros para a América do Sul.

Megaestrutura

O Costa Favolosa tem capacidade para 3.800 passageiros e reúne o centro de bem-estar Samsara Spa (com academia, termas, piscinas e talassoterapia, salas de tratamento, sauna, banho turco, solarium de raios UVA, cabines e suítes); Cinema 4D, simulador Grand Prix, quatro piscinas, cinco restaurantes, 13 bares, teatro, toboágua, cassino, quadra poliesportiva e espaço para crianças. São ao todo 1.508 cabines.