Crescimento do visto eletrônico chega a 49% em abril de 2018

17:06 · 07.05.2018

Um total de 52.672 vistos eletrônicos foram emitidos para turistas do Canadá, Austrália, EUA e Japão

Mais turistas internacionais estão se beneficiando dos vistos eletrônicos emitidos pelo Brasil. Dados do programa eVisa, referentes ao último mês de abril, divulgados pelo Ministério de Relações Exteriores, indicam que nos mercados estratégicos para o turismo brasileiro - Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão -, onde o sistema foi implantado recentemente, o número de concessões aumentou, em média, 49% em relação ao mesmo período do ano passado. Em termos gerais, representa um acréscimo de R$ 20,7 milhões na economia do País.

Até o momento, o Canadá é o país com crescimento mais significativo. Foram emitidos 1.461 vistos eletrônicos, em abril de 2018, contra 837 no mesmo período do ano passado pelo sistema tradicional, o que representa um aumento de 74,55%.

Para turistas australianos foram emitidos, no mês passado, 1.399 vistos eletrônicos, 52,23% a mais do que os 919 vistos emitidos em abril de 2017. Os Estados Unidos vêm logo a seguir com aumento de 44,17%. No total, foram 12.298 vistos eletrônicos emitidos em abril deste ano. Também beneficiado com a medida, o Japão teve 1.952 vistos eletrônicos emitidos em abril de 2018.

Para o ministro do Turismo, Vinícius Lummertz, os números reafirmam o compromisso com as medidas que facilitam a entrada de turistas estrangeiros no Brasil. "Quanto menos burocracia, mais visitantes viajarão para conhecer nossos atrativos, gerando divisas para o Brasil e empregos no País”, observa.

Acumulado

Desde 21 de novembro do ano passado já foram emitidos 50.557 vistos eletrônicos para o Brasil. De um total de 52.672 vistos emitidos para turistas dos quatro países nesse período, apenas 2.115 foram processados pelo sistema tradicional. Em números absolutos de vistos concedidos até abril de 2018 para o Brasil, foram emitidos 9.315 vistos na Austrália. O Canadá soma 4.921 vistos processados. Nos Estados Unidos foram emitidos 35.469 e outros 2.967 no Japão.