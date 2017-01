Conheça três roteiros para viajar de carro pelo Brasil

09:00 · 27.01.2017

Viajar de carro pelo Brasil afora. Quem nunca teve esse desejo? Em cada lugarzinho deste imenso País, há algo a descobrir. Seja a cultura de nosso povo ou a exuberante natureza. Os mais aventureiros arriscam a ganhar a estrada sem destinos definidos, mas para quem gosta de organizar a viagem, conheça três roteiros que a Localiza, empresa de aluguel de carros, sugere em diferentes regiões do Brasil: Mangue Seco, na Bahia, a cidade que serviu de cenário para a novela Tieta, a histórica Tiradentes, em Minas Gerais, e lá no Sul, Gramado e seus arredores.

Mangue Seco (Bahia)

A 200 km ao norte de Salvador , já na divisa com o Sergipe, está localizado Mangue Seco, que foi cenário da icônica novela Tieta (1989). Para desbravar a região, é preciso se locomover com barcos ou buggys, já que as dunas são presença constante por lá. Na visita, não deixe de conhecer os vilarejos que compõem a região e trazem mais autenticidade à viagem. Confira alguns passeios imperdíveis pela região:

1 - Passeie de Barco pelo Rio Real e mergulhe na cultura local

Enquanto o passeio de buggy pelas praias de Mangue Seco é o mais procurado pelos turistas, o de barco pelo Rio Real, que vai do vilarejo ao povoado de Apraius, a cerca de 10 km distante, é o que proporciona uma experiência completa sobre o local e as pessoas que o habitam. O trajeto passa por rios, mangues, dunas e coqueirais que são de tirar o fôlego, até chegar ao destino final, onde a interação com a comunidade local se transforma em uma verdadeira imersão na cultura de pesca da região. Para fechar o passeio, negocie diretamente com os barqueiros locais que, mais do que transportá-lo, podem guiá-lo pelo paraíso que é Mangue Seco. Se tiver dificuldade para encontrá-los, peça ajuda no hotel onde estiver hospedado. Durante o trajeto, não deixe de bater papo com o seu barqueiro,: ele certamente terá muito a contar sobre como é a vida ali (ou, pelo menos, algumas curiosidades bem-humoradas sobre quando a novela "Tieta do Agreste" foi filmada na região).

2 - Explore a Vila dos Coqueiros e aproveite para visitar a praia

A cerca de 6km de Mangue Seco, a Vila dos Coqueiros pode ser acessada de buggy ou de barco, pelo Rio Real. Vale a pena conhecer esse pequeno vilarejo que é simples, mas charmoso, cheio de casinhas coloridas de pescadores, uma praça e uma igreja. Dali, para fechar o dia com chave de ouro, pegue a trilha que atravessa os coqueirais e leva à Praia do Coqueiro, que costuma ser deserta, é cercada por dunas e área de desova de tartarugas marinhas - com sorte, você encontrará com elas por lá. Ao adentrar a trilha que liga o Vilarejo à Praia do Coqueiro, tome cuidado com as placas deixadas pelo Projeto Tamar para proteção e preservação das tartarugas. E, se por acaso encontrar com elas por lá, fique à vontade para assisti-las, mas não encoste ou pegue na mão, ok?

Gramado e Serra Gaúcha

A cidade está a 120 quilômetros de Porto Alegre (pouco mais de 1h30 de estrada). Mas ao chegar à cidade, você pode ter a sensação de que viajou para outro continente, tamanha a influência alemã. O destino é dos mais procurados no país e você com certeza já conhece alguns motivos: o frio aconchegante no inverno, o megaevento Natal Luz que acontece no verão, o tradicional (e famoso) festival de cinema de gramado... Todos eles são excelentes motivos, mas precisamos te contar que a cidade tem muitas opções de passeio para você aproveitar em qualquer época do ano. Confira as dicas que a Localiza, maior empresa de aluguel de carros da América do Sul, preparou para fazer em Gramado:

1 - Explorar a natureza e se divertir nos lagos e parques quase Europeus da cidade

Gramado é cheio de parques e áreas verdes. Vale a pena conhecer o Lago Negro, onde é possível andar de pedalinho e cujas árvores foram importadas da Floresta Negra, na Alemanha, e o Le Jardin Parque de Lavanda, primeiro no Brasil, florido o ano inteiro e com uma loja de produtos feitos a partir do óleo essencial da flor.

2 - Visitar os parques temáticos que a cidade oferece

A cidade é cheia de atrações das mais diferentes. A Aldeia do Papai Noel, por exemplo, é o único parque temático que proporciona umaexperiência natalina o ano todo; o Parque Algum Lugar reproduz réplicas de lugares, monumentos e das 7 Maravilhas do Mundo; o Hollywood Dream Cars proporciona ao visitante uma viagem à cidade dos sonhos com veículos superestilosos que dominavam as ruas entre as décadas de 20 e 30 e o Snowland é onde o ano todo é possível esquiar e se divertir com a neve criada artificialmente.

3. Comer os pratos típicos da Alemanha e também da cultura local

Não importa o clima, comer bem é sempre um ótimo motivo para escolher um destino. Em Gramado, o que não faltam são opções. Para um almoço tipicamente alemão, vale a pena experimentar o Fritz Haus (Av. Borges de Medeiros, 2.727). Para provar o tradicional galeto da região, uma opção certeira é o Casa di Paolo (Rua Garibaldi, 23). Agora se a pedida for carne, afinal o sul do país é famoso por ser especialista no assunto, vale apostar no vizinho, El Fuego (Rua Garibaldi, 20).

4. Fazer um bate e volta em Canela e Nova Petrópolis

Muita gente associa Gramado diretamente a Canela e não é para menos: apenas 8 quilômetros dividem as duas cidades e o trajeto é repleto de atrações como fábricas, parques e museus. Mas a principal atração da cidade é o Parque Estadual do Caracol, de onde é possível ver a Cascata do Caracol com seus 120 metros de altura, uma das maiores do país. Outra opção para quem é adepto do bate-e-volta é Nova Petrópolis, a 35 quilômetros, onde vale a pena conhecer o Parque Aldeia do Imigrante, o Labirinto Verde e experimentar a mistura das culinárias alemã, italiana e gaúcha que o Colina Verde oferece.

Tiradentes (Minas Gerais)

Que Tiradentes é uma das mais charmosas dentre as cidades históricas mineiras não há o que discutir. O que divide opiniões, porém, é o motivo: uns dizem que as preservadas casas coloniais são quem conferem o charme ao local; outros defendem que o responsável é, na verdade, sua localização aos pés da cenográfica Serra de São João; e, por fim, também tem quem afirme que a combinação dessas duas coisas é o que faz do destino tão especial. Ficamos com a última opção. Para quem visita a cidade, que está a menos de 3 horas de Belo Horizonte, o que não faltam são atividades divertidas para todos os perfis de viajante. Para te ajudar a planejar uma viagem para lá, preparamos uma lista com 3 passeios imperdíveis:

1 - Explorar o Centro Histórico da cidade de Tiradentes

Coração da cidade, formado por ruazinhas que abrigam construção que parecem ter sido congeladas no tempo. A trilha sonora é o som das charretes no chão de paralelepípedo, interrompido de tempos em tempos pelo badalar dos sinos das muitas igrejas por ali. E o aroma mistura temperos que são característicos da culinária mineira e aquele delicioso cheirinho de café recém-passado um convite irrecusável a experimentar, literalmente, de tudo um pouco. Para conhecer o pedaço, escolha a opção que mais tem a ver com você: uma caminhada despretensiosa, um passeio de charrete durante o dia ou de jardineira durante a noite.

2 - Encarar as trilhas da Serra de São José

Para explorar a Serra que funciona como um belíssimo pano de fundo durante toda a estadia em Tiradentes, você pode: encarar trilhas com 2 a 5 horas de duração, cujos trajetos levam a diferentes mirantes (o mais alto com mais de 1.200 metros de altitude) que têm em comum as vistas literalmente de arrepiar; enfrentar as subidas na companhia de uma bicicleta adequada para terrenos off-road; ou se juntar a um dos pacotes oferecidos pelos operadores de turismo da cidade, que organizam passeios de jipe até os pontos mais altos. Independentemente de qual a sua escolha, uma coisa é certa: vai valer a pena.

3 - Ir de Maria Fumaça até São João del Rei e comer o premiado Acarajé Mineiro

Esse passeio de trem percorre pouco mais de 12 quilômetros às margens do Rio das Mortes e com a Serra de São José novamente se destacando no horizonte. A Maria Fumaça é uma boa pedida para quem quer conhecer São João del Rei de um jeito diferente. O ponto de chegada por lá é uma estação construída em 1881, em operação até os dias de hoje. Uma dica de restaurante na cidade é o Dedo de Moça que dá um toque moderno e criativo à culinária mineira, como o premiado Acarajé Mineiro. Fique ligado nos horários (apenas sextas, sábados e domingos) e se puder garanta um lugar no lado direito do vagão para ter uma vista ainda mais privilegiada.