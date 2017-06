Conheça quatro cidades famosas pelo turismo religioso no Brasil

15:00 · 13.06.2017

Templos, santuários e celebrações reúnem milhões de devotos em vários estados do Brasil, país majoritariamente católico. Aparecida (São Paulo), no qual a maior peregrinação ocorre em outubro, quando se festeja a padroeira do Brasil, é uma das principais. Destacam-se também Nova Trento (Santa Catarina), com sua Santa Paulina, Juazeiro do Norte (Ceará), onde romeiros demonstram toda a sua fé no "meu Padim Padre Cícero" e Guaratinguetá (São Paulo), terra natal de Frei Galvão em 2007, o primeiro santo nascido no Brasil. O site de viagens on line ViajaNet preparou um roteiro com quatro dicas para renovar o espírito. Confira:

Juazeiro do Norte (Ceará) - Padre Cícero

A terceira maior cidade cearense é conhecida pela devoção ao Padre Cícero. O sacerdote ficou famoso em 1889 por conta do “milagre do século”, quando uma hóstia teria sangrado na boca de uma beata. Excomungado pela Igreja Católica na ocasião, ele recebeu o perdão do Vaticano apenas em 2015. Mas nem isso diminuiu a veneração do povo à figura do Padre Cícero, que ocupou o cargo de primeiro prefeito da cidade em 1911. Um ponto obrigatório para o turista é a estátua de 27 metros em sua homenagem. Além disso, é possível visitar o Museu Padre Cícero e a Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, onde estão os restos mortais. Distante 500 km de Fortaleza, capital do Estado, Juazeiro possui um aeroporto que liga o município às principais regiões do país.

Aparecida (São Paulo) - Nossa Senhora Aparecida

É destino obrigatório para o turismo religioso por abrigar a Basílica de Nossa Senhora da Aparecida, considerada a segunda maior do mundo. O local guarda a imagem original da santa resgatada por três pescadores no Rio Paraíba do Sul em 1717 e, desde então, é motivo de adoração por conta de milagres e graças alcançadas. Além do Santuário Nacional, o turista pode visitar a Matriz Basílica, a primeira igreja que ficou com a imagem, e o Porto Itaguaçu, local onde foi encontrada. Para os turistas, o aeroporto mais próximo é o de São José dos Campos, com aproximadamente uma hora de viagem de carro. Outra opção é descer em São Paulo e seguir viagem de carro, com duração média de duas horas (168 quilômetros).

Nova Trento (Santa Catarina) - Santa Paulina

Canonizada em 2002 e considerada a primeira santa brasileira, Santa Paulina elevou a pequena cidade catarinense de 13 mil habitantes ao status de segundo principal destino religioso do Brasil. Todos os meses, mais de 20 mil peregrinos desembarcam por lá para participar de romarias e missas, segundo o Ministério do Turismo. Nascida em Vigollo Vattaro, região que à época pertencia ao Império Austro-Húngaro, Santa Paulina viveu grande parte de sua vida em Nova Trento, onde emitiu seus votos de freira. Atualmente, é o único município do Brasil que possui dois santuários reconhecidos pela Igreja Católica: o de Madre Paulina e o de Nossa Senhora do Bom Socorro. Para visitar, os turistas de outros estados podem descer no aeroporto de Florianópolis, a cerca de 80 quilômetros de distância.

Guaratinguetá (São Paulo) - Frei Galvão

Primeiro santo nascido no Brasil, Frei Galvão foi canonizado em 2007. O fato impulsionou o turismo religioso em Guarantinguetá, cidade paulista localizada no Vale do Paraíba. Nascido na cidade, ele ficou famoso por suas “pílulas” (pedaços de papel enrolados e que contêm orações) e pelos milagres que elas realizam. Para celebrar a vida de Frei Galvão, o município criou um roteiro especial que inclui a Catedral de Santo Antônio, marco inicial de Guaratinguetá, a casa onde ele nasceu o Santuário e o Seminário criados em sua homenagem. O aeroporto mais próximo é o de São José dos Campos (SP), com uma hora de viagem de carro.