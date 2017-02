Conheça padrões de tomadas para energia elétrica pelo mundo afora

09:00 · 02.02.2017

Quem costuma viajar para o exterior, precisa ficar atento aos padrões das tomadas de energia. Cada País usa um modelo específico. Uma despadronização que vem desde o final do século 19, quando as começaram a definir, de maneira totalmente alheia ao resto do mundo, plugues próprios. Na época, isso não chegava a atrapalhar outros países porque inexistia um volume alto de exportações de aparelhos elétricos pelo mundo.

Com a globalização, essas particularidades acabaram se tornando um problema, já que cada região contava não só com o plugue, mas também a voltagem diferente. A Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC), órgão que tenta regular esse tipo de plugue, chegou a criar uma tomada "universal", contudo apenas África do Sul e Brasil aceitaram a mudança. Sendo assim, é bom verificar o modelo antes de embarcar. E, acrescentar na bagagem, adaptadores compatíveis com o modelo modelo do pais a ser visitado.