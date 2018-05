Conheça os países onde foram gravadas cenas de Star Wars

13:26 · 04.05.2018 / atualizado às 13:30

O 4 de maio é uma data celebrada pelos fãs da saga criada pelo diretor George Lucas. Surgiu com um trocadilho em inglês da famosa frase dos filmes "May the force be with you" (Que a força esteja com você) para "May the fourth (4 de maio) be with you", e ganhou força com a internet e mídias sociais, atualmente sendo comemorada pelos amantes dos filmes do mundo inteiro.

Presente no imaginário de milhões de pessoas, "Guerra nas Estrelas" também tem seu próprio roteiro turístico, que inclui as cidades onde foram filmadas cenas icônicas da história. Confira onde ficam os diferentes "planetas" do universo "Star Wars".

Kashyyyk - Guilin, China

As montanhas de pedra calcária de Guilin serviram como cenário para o mundo dos Wookies. Na saga, Kashyyyk é um planeta de selva temperada, coberto de árvores Wroshyr. Na vida real, as formações rochosas da cidade chinesa são um dos destinos turísticos mais populares do país e garantiram um ambiente perfeito para a "casa" de Chewbacca, no Episódio III.

Base dos Rebeldes - Parque Nacional de Tikal, Guatemala

As ruínas de uma cidade maia acomodaram a base rebelde Yavin IV , no Episódio IV. Se for visitar a Guatemala não deixe de agendar uma visita ao que já foi um dos mais poderosos reinos da antiga civilização e hoje é um dos mais belos sítios arqueológicos do mundo, muito popular pelos templos, altares e vários artefatos.

Palácio Real de Naboo - Caserta, Itália

O local ficou famoso nos episódios I e II. O palácio abrange mais de 44.000 m², sendo considerada a maior residência real no mundo. A Escadaria de Honra é um dos pontos turísticos que faz referência direta aos filmes.

Mustafar - Monte Etna, Itália

Um dos vulcões mais conhecidos do mundo já serviu como pano de fundo para a épica batalha entre Obi-Wan Kenobi e Anakin, no planeta Mustafar. O que muita gente não sabe é que parte das cenas foram gravadas realmente neste pedaço da Sicília. E, para dar mais veracidade, parte da luta aconteceu quando a lava ainda estava quente. A Lucasfilm enviou alguns grupos de cinegrafistas para o vulcão para filmar vários ângulos de uma erupção e usar na composição da luta.

Hoth - Glaciar de Hardangerjøkulen, Noruega

No episódio "O Império Contra-Ataca" os fãs conheceram o deserto nevado de Hoth. Na realidade, o local é um dos mais frios do mundo e fica na Noruega, com acesso a partir da cidade de Finse.

Theed Naboo - Sevilha , Espanha

Quem quiser rever os belos espaços abertos de Theed, onde Padme, Anakin e R2-D2 passearam, pode marcar uma visita à Plaza de España, em Sevilha. O espaço que foi locação do filme é um dos maiores destaques da charmosa região da Andaluzia e atrai milhares de turistas por ano.

Alderaan - Grindelwald, Suíça

Um dos planetas mais emblemáticos da saga, Alderan foi ambientado na vila de Grindelwald, uma das mais encantadoras cidades da Suíça. Além das belas paisagens, o local é muito procurado pelos adeptos de esportes de neve.

Senzala Mos Espa - Ksar Hadada, Tunísia

Os lugares reais utilizados para as gravações da antiga casa de Anakin Skywalker, em Tatooine, podem ser encontrados ao norte de Ghomrassen, na Tunísia. O cenário das cidades quase desertas impressiona pela beleza e pelo calor. A temperatura no local pode chegar até a 50ºC.

Floresta de Naboo - Floresta de Whippendell, Inglaterra

Este foi o lugar onde Jar Jar Binks encontrou Qui-Gon e Obi-Wan no Episódio I. Ao caminhar entre as árvores centenárias, é possível lembrar do personagem que edividiu a opinião dos fãs da saga.