Conheça os melhores destinos nacionais para escapar da folia

Em algumas cidades brasileiras, a folia de Momo só é vista mesmo pela televisão. Vários destinos nacionais com alto potencial turístico aproveitam o período para promover a calma e o sossego. De olho nesse mercado, a empresa Bidu Corretora fez uma lista com as cidades onde o confete e a serpentina não têm vez. Confira e inspire-se:

Jalapão – Tocantins

Para relaxar mesmo. O Parque Estadual do Jalapão é um destino onde o viajante encontra paisagens incríveis. Ele também é conhecido pelo ecoturismo. Lá, é possível estar constantemente em contato com a natureza. Os atrativos mais conhecidos são as dunas, grandes montanhas de areia alaranjada que chegam a 40 metros de altura; a Cachoeira da Velha, uma enorme queda d’água que chama atenção por sua forma de ferradura; e os Povoados do Mumbuca e Prata, onde vivem comunidades remanescentes de quilombos.

Serra da Canastra – Minas Gerais

Diferente de alguns lugares de Minas, a Serra da Canastra não tem a agitação do Carnaval. Lá, o viajante vai poder curtir a natureza do Parque, com diversas opções de cachoeiras como a Casca D’Anta que é a mais alta queda d’água do Rio São Francisco. Além disso, é possível explorar o Parque de diversas maneiras, com caminhadas, trilhas e passeios.

Caraíva – Bahia

Perto de Porto Seguro, mas longe da agitação do Carnaval. Assim é Caraíva, um destino paradisíaco para relaxar no feriadão. Uma boa é se hospedar em alguma pousada pequena e curtir os restaurantes locais. O turista vai curtir o estilo da Vila de Pescadores e comer peixes fresquinhos. Além disso, tem praias incríveis que se juntam com rios e lagoas.

Bonito – Mato Grosso do Sul

Destino ótimo para quem quer passar os quatro (ou cinco) dias tranquilo. E o viajante pode escolher as atrações que mais gosta: grutas, lagoas cristalinas, rapel, mergulho e cachoeiras são alguns dos mais procurados. Além disso, quem escolher esse destino vai poder experimentar a culinária local, com carnes e temperos diferentes.

Brumadinho – Minas Gerais

Esse é para quem gosta de arte. É em Brumadinho que fica o Instituto Inhotim, um parque de arte contemporânea que abriga obras de artistas do mundo todo. A cidade é referência em arte não só no Brasil, mas no mundo. Para os amantes ou interessados pelo tema, vale a pena visitar.

Maragogi – Alagoas

Gosta de praia? Então Maragogi é o seu destino. Lá, é possível curtir praias de areia branquinha e águas cristalinas. Além disso, o visitante pode aproveitar as piscinas naturais, onde é possível fazer mergulhos guiados.