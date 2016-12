Conheça os hotéis brasileiros com a vista da piscina perfeita para o verão

15:13 · 22.12.2016 / atualizado às 15:20

De frente para o mar ou no alto de um grande edifício em plena São Paulo, as piscinas de hotéis podem sim ser um grande atrativo nessa temporada de verão. Algumas têm um charme extra, seja pela vista ou mesmo pela elegância do projeto. Quer conhecer as mais encantadoras? Então respire fundo e confira:

Windsor Miramar – Rio de Janeiro

A piscina de borda infinita fica na cobertura e tem vista para a Praia de Copacabana. O hotel, terceiro colocado entre os 10 melhores do Rio, aceita pets, que podem ficar acomodados em um dos 200 quartos, todos com Wi-Fi gratuito, mini-bar e luxuosa ambientação.

Diária a partir de R$ 670

Master Premium – Gramado

A Serra Gaúcha nunca sai de moda e sabe bem como continuar atraindo visitantes. No caso do Master Premium uma das atrações à parte é a piscina com vista para o Vale dos Quilombos.

Diária a partir de R$ 263

Hotel Unique – São Paulo

A maior metrópole do Brasil tem o seu mar de atrações particulares. O hotel Unique, que faz parte da lista dos melhores 5 estrelas do País, oferece experiências literalmente únicas. A piscina da cobertura é uma delas. Revestida de ladrilhos vermelhos, é exótica e tem um detalhe sensacional: durante o mergulho é possível sentir as vibrações da trilha sonora que pode ser percebida embaixo d’água. A vista do skyline de São Paulo, com os contornos da "selva" também é impressionante.

Diária a partir de R$ 1.050

Hilton Barra – Rio de Janeiro

Mergulhar numa piscina de borda infinita, tendo à frente a vista da Pedra da Gávea e das lagoas cariocas é a pedida para quem se hospeda no Hilton da Barra da Tijuca. Para completar o clima de relax com muita elegância, a piscina tem uma jacuzzi aquecida e conta com um bar na cobertura. O hotel também é pet friendly.

Diária a partir de R$ 330

Kenoa Resort – Barra de São Miguel

Não uma. Os hóspedes do Kenoa Resort podem aproveitar de piscinas gêmeas (e idênticas) com vista para o mar. Ambas têm 38 metros e duas banheiras de hidromassagem embutidas. A vista também pode ser apreciada das almofadas, puffs e espreguiçadeiras que ficam na área.O Resort fica em uma área reservada e cercada por mata Atlântica, em Barra de São Miguel, a 40 Km de Maceió.

Diária sob consulta

Insólito Boutique Hotel & Spa – Búzios

O cenário é o mar azul da Praia da Ferradura. Da piscina pode-se apreciar o espetáculo da natureza. Quem preferir um pouco mais de emoção, tem a opção de um passeio de lancha para visitar as praias de Búzios ou praticar esqui aquático.

Diária a partir de R$ 1.380

Pousada Maravilha – Fernando de Noronha

O nome é bem apropriado. Impossível não ficar sem fôlego diante das belezas de Fernando de Noronha. Ainda mais se a hospedagem for na Pousada Maravilha, onde a piscina de borda infinita tem vista para a Baía do Sueste, com todos os morros que formam essa conhecida paisagem da ilha.

Diária a partir de R$1.597.00

TuAkAzA Exclusive Lodge Boutique – Rio de Janeiro

Na lista dos 10 melhores hotéis do Rio, o TuAkAzA tem um incrível piscina com vista para a Floresta da Tijuca. Difícil encontrar adjetivo para descrever as duas piscinas com cachoeira privada. O hotel também fica em um local de fácil acesso para caminhadas e para voar de parapente. É um destino bem exclusivo, com apenas cinco suítes duplas e uma suíte single em uma área de 10.000 m².

Diária a partir de R$ 1.242,00

Chez Pitu Praia – Búzios

A piscina do Chez Pitu fica a poucos passos da Praia de Geribá. O hotel, que conta 35 apartamentos, fica a 5 km do centro da cidade e está preparado para receber crianças de todas as idades.

Diária a partir de R$ 474,00