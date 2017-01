Conheça os destinos nacionais mais baratos para cada mês de 2017

16:00 · 14.01.2017

Todos os anos, milhões de brasileiros economizam dinheiro para fazer pelo menos uma viagem. Para aqueles que decidiram viajar em 2017, o site Momondo - um buscador de passagens aéreas e hotéis que compara preços em milhares de agências e companhias aérea - montou um calendário que leva em conta os destinos mais baratos para cada mês desse semestre. Os roteiros incluem destinos nacionais ricos em belezas naturais, cultura e outros atrativos, cujos preços são bem convidativos. Confira!

Janeiro: Cabo Frio - RJ

Uma das joias da Região dos Lagos carioca, Cabo Frio encanta por suas belas paisagens naturais e pelo povo acolhedor. Dunas de areia branquinha e praias de águas cristalinas fazem a festa dos veranistas – seja para quem quer relaxar e pegar um sol, seja para quem quer mergulhar ou praticar esportes náuticos, como surfe e iatismo, e até naturismo. Dá para fazer compras no Boulevard Canal e na Rua dos Biquínis e curtir a noite animada nos bares da Avenida do Contorno.

Fevereiro: Sirinhaém - PE

Quem vai curtir o Carnaval de Recife e Olinda pode aproveitar para esticar o passeio e conhecer a pequena Sirinhaém, a cerca de 76 km da capital pernambucana. Praias como Barra do Sirinhaém, Gamela e Guadalupe impressionam por suas extensas faixas de areia dourada e muitos coqueiros. A Ilha de Santo Aleixo, situada em mar aberto, é um convite para um mergulho em suas águas rasas e quase sem ondas. O município ainda guarda vários monumentos históricos como engenhos de açúcar, igrejas, casarões do século 19 e o Convento de Santo Antônio, construído em 1645.

Março: Bento Gonçalves - RS

Uma visita à Serra Gaúcha revela as raízes deixadas pelos imigrantes italianos, preservadas na arquitetura, cultura, gastronomia e em especial, nos vinhos. Conhecer as vinícolas espalhadas pelo Vale dos Vinhedos é programa obrigatório. Nesses locais, é possível acompanhar a produção e degustar vinhos. Outro passeio imperdível é o chamado Caminhos de Pedra, uma vila cheia que abriga casas de massas, de teares, de erva-mate e capelas, todas construídas em madeira e, claro, pedra.

Abril: Peruíbe - SP

Uma boa dica para curtir o feriadão de Tiradentes fica a apenas 90km da capital paulista, no litoral sul de São Paulo. Peruíbe é famosa por seu turismo ecológico e rural e por esbanjar belos cenários naturais intocados e praias quase desertas. Entre os melhores locais para descansar, estão a Prainha, Barra do Una e Caramborê. Na Estação Ecológica da Juréia-Itatins, é possível curtir trilhas de Mata Atlântica e cachoeiras próximas às praias de Guarauzinho e Arpoador. O lugar também é conhecido pelos inúmeros relatos de objetos voadores não-identificados. Tanto que a cidade realiza todo ano uma vigília na praia, como parte das atividades do Encontro Ufológico de Peruíbe.

Maio: Alcântara - MA

Passear por Alcântara, na região metropolitana de São Luís do Maranhão, é como viajar no tempo. O município guarda um conjunto de mais de 300 construções coloniais como sobrados, igrejas e palácios herdados do século XVIII. Da Praça da Matriz, onde fica a barroca (e em ruínas) Igreja do Carmo, até residências decadentes de antigos barões, caminhar pelo centro da cidade é ter uma aula de história ao vivo. A dica é chegar via São Luís e viajar cerca de uma hora de barco. Aproveite o barco para parar na Ilha do Livramento, onde há uma praia deserta irresistível.

Junho: Coruripe - AL

Coruripe, no extremo sul de Alagoas, é um verdadeiro paraíso natural. O povoado fica quase escondido, a 100km da capital Maceió, e tem uma paisagem composta de praias quase desertas de areias brancas, mar cristalino, recifes gigantescos e enormes coqueirais. É o destino perfeito para fugir do inverno e aproveitar o clima quente do Nordeste o ano todo. Basta escolher uma das várias praias quase exclusivas, como Pituba, com sua orla pontilhada por corais, ou as lagoas de nome curioso, como Lagoa do Pau, do Toco e Miaí de Baixo (e de Cima).

Julho: Alfredo Chaves - ES

Pertinho da capital Vitória, a cidade é uma das mais charmosas da Serra do Castelo. Situada entre o mar e as montanhas, é famosa por suas dezenas de cachoeiras repletas de opções de esportes de aventura, incluindo algumas das melhores rampas de asa delta e voo livre do país. O município integra a Rota dos Vales Capixabas, que se estende por 1.200 quilômetros e outras 14 localidades, entre Vitória e Vila Velha, passando por praias, montanhas, lagoas e cachoeiras. Em julho, Alfredo Chaves sedia um dos eventos mais tradicionais na região, a Festa da Banana e do Leite, com feiras, concursos, shows regionais e um Encontro de Trilheiros, que percorre as zonas rurais da serra.

Agosto: Bom Jesus da Lapa - BA

Para agosto de 2017, está prevista a 40ª edição daquele que é considerado um dos maiores eventos religiosos do Brasil, a Romaria de Bom Jesus da Lapa. A cidadezinha banhada pelo Rio de São Francisco tem o apelido de Capital Baiana da Fé, tamanho o número de fiéis e turistas que visitam o Santuário do Bom Jesus – mais de 2 milhões todos os anos. Além do santuário, o morro de mesmo nome em estilo gótico tem nada menos que 15 outras grutas abertas à visitação. Outras atividades incluem passeio de lancha pelo Rio São Francisco e provar as comidas típicas no Mercado Municipal.A cidade está distante de Salvador (800km), mas uma boa pedida é fazer uma road trip saindo da capital, e parando no caminho para conhecer localidades como Jequié, Brumado e Guanambi.

Setembro: Camocim - CE

Um clima tranquilo e aconchegante e um cenário natural digno de cartão-postal são as marcas de Camocim, no norte do Ceará. Coqueiros, falésias, manguezais, lagos, dunas, casario colonial do século 19 e canoas de pesca artesanal compõem a paisagem estonteante. São 62 quilômetros de praias de águas calmas e rasas, abençoadas por um vento intenso e ideal para praticar kitesurfe e windsurfe. Entre as mais famosas, a Praia das Barreiras, com suas falésias com areia alaranjada; a romântica Ilha do Amor; e a Vila de Tatajuba, em cuja praia de coqueirais e lindas dunas acontece uma Regata Ecológica.

Outubro: Ilha de Marajó - PA

Nada com aproveitar um feriadão para explorar um destino novo do Brasil! Em outubro, que tal rumar para Marajó, na região da Amazônia? Trata-se do maior arquipélago fluviomarinho do mundo, banhada pelo oceano Atlântico e pelos rios Amazonas e Tocantins. A região abrange mais de 2.500 ilhas e ilhotas e dezenas de municípios, mas a Ilha de Marajó é a principal e melhor localidade para começar a explorar o arquipélago. É a maior ilha do Brasil, na foz do Rio Amazonas.

Novembro: Urubici - SC

Montanhas selvagens, cavernas repletas de inscrições rupestres e muitas cachoeiras compõem a paisagem natural fascinante de Urubici, cidade de 10 mil habitantes na Serra Catarinense. Localizada a 158 km de Florianópolis, faz muito frio no inverno (às vezes até neva!), mas no verão faz com clima agradável ideal para os aventureiros. Do Morro da Igreja, avista-se a Pedra Furada, uma rocha vazada com 30 metros de circunferência, e um dos cartões-postais da região. Um cenário perfeito para os aventureiros fãs de trilhas selvagens, tirolesa, canoagem e rapel.

Dezembro: Ponta Grossa, PR

A cidade tem um xodó natural e geológico que atrai visitantes de todo o país: o Parque Estadual de Vila Velha. Suas formações lembram quase uma cidade medieval, com seus castelos e torres em ruínas – entre eles, rochas de arenitos, furnas com lençol subterrâneo e a Lagoa Dourada. Recentemente revitalizada, a unidade de conservação promove passeios e trilhas guiados. É a melhor maneira de apreciar exemplares raros da fauna local, como o lobo-guará, a jaguatirica, o cachorro-do-mato, o pica-pau e o tamanduás-bandeira.