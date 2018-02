Conheça os castelos escoceses que funcionam como hotéis dignos da realeza

10:01 · 25.02.2018 por Marlyana Lima - Editora

Castelos. Quem nunca sonhou em visitar uma dessas construções? Na Escócia há muitas opções quer merecem ser visitadas. O que muita gente não sabe é que, em alguns deles, é possível até se hospedar! O fato é que passar uma noite de majestade em meio a algumas das mais belas paisagens da Escócia é como tornar real um sonho de conto de fadas ou se sentir transportado ao passado de aventuras medievais. Patrimônio arquitetônico fascinante, lareiras aconchegantes e grandes camas com dossel fazem parte do pacote oferecido a quem deseja viver essa experiência. Conheça seis dos melhores hotéis que funcionam em castelos na Escócia:

Duns Castle , Berwickshire, Scottish Borders

Este magnífico castelo do século 14 está rodeado por uma propriedade de quase 500 hectares de natureza e tem sido a sede do família Hay há mais de 300 anos. A parte mais antiga do edifício data de 1320. Os hóspedes são acolhidos calorosamente pelos anfitriões, com uma mistura de confortos modernos e pinturas e tapeçarias antigas retratando a vida escocesa ao longo das décadas. O castelo está a apenas dez minutos de caminhada da pequena cidade de Duns e oferece 12 quartos, além de seis chalés dentro da propriedade. Entre as atividades ao ar livre que podem ser agendadas estão tiro ao prato, pesca, arco e flecha, falcoaria e trihas off-road. O Duns Castle fica a pouco mais de uma hora de carro de Edimburgo e é acessível também por transporte público.

Inverlochy Castle, Fort Willam, West Highlands

Cercado por uma beleza tranquila, no sopé do Ben Nevis – a montanha mais alta do Reino Unido –, este castelo escondido é um dos melhores hotéis de luxo do país. Quando esteve no Culzean Castle, a Rainha Victoria chegou a afirmar que nunca havia conhecido “um lugar mais adorável ou romântico". O castelo oferece várias atividades esportivas, como golfe no Fort William Golf Course, rafting, ciclismo de montanha e tiro ao prato. Seus 17 quartos com decorações únicas têm vista para o extenso jardim. Na área interna, o estilo campestre recebeu toques modernos. O restaurante, comandado pelos chefs Albert e Michel Roux Jr., é outro ponto alto desse destino sofisticado.

Barcaldine Castle, Oban, Argyll

Este pequeno castelo nas margens do Loch Creran (agora uma pousada de luxo) foi construído em 1609 e concilia muito bem a decoração romântica – onde se destacam lareiras de pedra cavernosa, tecidos com o típico tartan escocês e madeiras escuras – com recursos hi-tech. Os cinco quartos elegantes do Barcaldine Castle possuem Wi-Fi e roupões macios, além de oferecer exclusividades ao gosto dos hóspedes. A acolhedora suíte Argyll, por exemplo, dispõe de uma lareira de pedra, enquanto a grande suíte Breadalbane tem uma grande cama com dossel e a Caithness, no topo do castelo, reserva as melhores vistas sobre o lago e para os picos de Glencoe.

Dalhousie Castle, Bonnyrigg, Midlothian

Como castelo habitado mais antigo da Escócia, o Dalhouise é especial. A ponte levadiça já não existe – não combinaria com a acolhida calorosa –, mas os tetos abobadados neogóticos no hall de entrada e a escada “secreta” permanecem. Situado nas margens do South Esk River, com vista para as montanhas dos Borders, esta fortaleza em tons terracota sofreu um cerco por Henry IV em 1400. Mary, rainha dos escoceses, hospedou-se aqui enquanto cuidava do seu reino. Você também pode passar a noite, tal como a monarca, na suíte Mary, Queen of Scots, em uma enorme cama de dossel – há outras 28 suítes da propriedade. Os antigos calabouços de armazenamento foram transformados em um spa e os hóspedes podem praticar falcoaria nos jardins. Com um clima bem característico, o restaurante Dungeon serve comida escocesa tradicional e francesa clássica. Hóspedes podem desfrutar de refeições mais informais no Orangery.

Glenapp Castle, Ballantrae, Ayrshire

Mais próximo de uma mansão campestre do que de uma fortaleza, o Glenapp oferece a grandeza – e as torres – de um castelo escocês, decorado com mobiliário de época, tecidos opulentos e aconchegantes lareiras. Winston Churchill se hospedou no castelo em 1944. Situado entre jardins amplos e bosques, esta propriedade do século XIX é atualmente um hotel de luxo com um clima Downton Abbey, oferecendo refeições requintadas e esportes ao ar livre. Há uma quadra de tênis pronta para qualquer estação, um gramado para cricket, falcoaria e aluguel de barcos – nos quais os hóspedes podem tentar pescar salmão e truta em rios próximos. Tem 17 luxuosas acomodações, incluindo suítes palacianas com camas com dossel, lareiras e belíssimos arranjos de flores.

Culzean Castle, Maybole, Ayrshire

Com uma localização impressionante, no alto de uma falésia de 30 metros de altura com vista para o mar, este castelo georgiano é uma visão de conto de fadas de duelos e batalhas, em meio a 240 hectares de bosques e jardins. No seu piso superior fica o The Eisenhower at Culzean Castle – um pequeno e elegante hotel escondidinho, com seis apartamentos que foram cedidos ao ex-presidente norte-americano Dwight D. Eisenhower em 1945 para as suas férias. Os hóspedes chegam às acomodações por meio de um elevador dos anos 1920 e são recebidos com mobiliário de época, lustres e lareiras de mármore, além de vistas panorâmicas ao longo da costa. Em uma caminhada no jardim, você pode encontrar tesouros escondidos como as casas de gelo, o pagoda, a Camellia House e cavernas.