Conheça os 8 aeroportos mais divertidos do mundo; fotos

15:38 · 11.01.2017 / atualizado às 17:02

Vai viajar para fora do Brasil e está pensando em passar horas e mais horas esperando pelo seu voo? Preocupado com o tédio? Pois saiba que, dependendo do destino, ficar mais tempo no aeroporto pode ser uma possibilidade de entretenimento extra.

Em alguns terminais do mundo é possível vivenciar experiências incríveis, gastando quase nada ou muitos e muitos dólares. Tem atrações para todos os gostos e bolsos. Algumas dessas atividades são muito curiosas e foram listadas pelo site Nômades Digitais. Vale anotar as dicas e embarcar na diversão.

1. Piscina para surfar na Alemanha

Com ondas artificiais de até 1,5 metro de altura, a piscina instalada no Aeroporto de Munique, na Alemanha, é pura diversão para quem deseja uma dose extra de adrenalina enquanto espera o voo. Claro que, em um país com invernos tão rigorosos, a farra é sazonal.

Por isso, a atração funciona sempre no mês de agosto. A boa notícia é que não é necessário ter equipamentos: o aeroporto oferece todos os itens para quem quer pegar essa onda e surfar ao som dos aviões.

2. Moeda da sorte em caça-níqueis em Las Vegas

Na capital mundial da diversão, até aquela moedinha esquecida no bolso pode ser bem valiosa durante a espera por um voo.

No Aeroporto de Las Vegas, Estados Unidos, existem nada menos do que 1,2 mil caça-níqueis espalhados pelo saguão e corredores do terminal. Vai ser difícil deixar a cidade sem fazer aquela última tentativa. Alguns sortudos podem até seguir viagem mais ricos do que quando chegaram.

3. Tobogã gigante

Não é um parque de diversão, mas parece! Se sua viagem incluir uma parada no Aeroporto Internacional de Singapura, aproveite para conhecer o Slide, um tobogã de 12 metros, que é garantia certa de emoção.

O terminal ainda tem outros pontos de parada bem interessantes, entre eles uma piscina no telhado e jardins exuberantes. Nem dá para sentir o tempo passar.

4. Recepção animal

Para quem ama Pets, embarcar ou desembarcar no Aeroporto Internacional de Los Angeles, nos Estados Unidos, pode ser uma oportunidade de ganhar um carinho especial. É que o terminal desenvolveu um programa de interação no qual voluntários se posicionam com cães para recepcionar os passageiros de uma maneira toda especial.

5. Aquário marinho

Animais também são as estrelas no Aeroporto de Vancouver, no Canadá. O terminal está localizado em frente ao mar, que acabou servindo como inspiração para a instalação de um tanque com 20 mil litros de água e mais de 5 mil criaturas marinhas. O espaço encanta crianças e adultos.

6. Simuladores

No Aeroporto de Hong Kong, a diversão é tamanho família. O terminal oferece aos passageiros a oportunidade de ver um bom filme em seu cinema 4D. Quem tiver menos tempo, pode aguardar a hora do voo na área de jogos simulados ou mesmo no campo de golfe.

O único perigo é se distrair demais e perder o embarque.

7. Pode relaxar: 2 cinemas, museu, campo de golfe, 7 jardins...

Nada de estresse. Esse parece ser o lema no Aeroporto Internacional de Incheon, que próximo a Seul, na Coreia do Sul. Considerado um dos mais belos terminais do mundo, o local ainda oferece dois cinemas, um museu, sete jardins, campo de golfe e banheiros com chuveiros gratuitos.

8. Alto luxo: ouro, piscina VIP e spa

Quem tem a chance de passar pelo Aeroporto Internacional Hamad, no Qatar, vai entender o verdadeiro sentido da palavra luxo. No terminal, até mesmo os cafés possuem detalhes em ouro.

Entre os passageiros VIPs (a grande maioria), um dos locais que faz mais sucesso é Centro de Bem-Estar que possui uma piscina de 25 metros de comprimento e um spa completo.