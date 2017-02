Conheça as experiências mais desejadas pelos usuários do Airbnb

14:53 · 01.02.2017 / atualizado às 12:31 · 02.02.2017

Uma excursão de três dias nas praias escondidas e pelo parque de Redwoods, perto de San Francisco, uma viagem pela dança e música de Havana liderada por um premiado vocalista e historiador de música, uma imersão na arte e ciência da preparação de sushi, guiado por um veterano sushiman. Essas são algumas das experiências mais desejadas pelo usuários do Airbnb, plataforma mundial de hospedagem, em um programa chamado de Trips.

Desde novembro de 2016, o serviço possibilitou que seus usuários reservassem, em 12 cidades, na plataforma, além de hospedagem, também uma nova série de Experiências que vão além dos tradicionais passeios por pontos turísticos.O "Trips" chegará em 2017 à América do Sul. Até o final do ano, poderão ser reservadas experiências em São Paulo e Rio de Janeiro, além da vizinha Buenos Aires. Mas, para que isso ocorra, os especialistas do Airbnb estão recrutando ideias diferentes dos brasileiros residentes nas duas capitais, que gostariam de se tornar anfitriões e levar pessoas do mundo todo a conhecerem de perto aquele assunto pelo qual são apaixonados.

Atualmente o serviço está disponível nas cidades de Los Angeles, São Francisco, Miami, Detroit, Havana, Londres, Paris, Florença, Nairobi, Cidade do Cabo, Tóquio e Seul.

Para servir de inspiração, o Airbnb levantou as Experiências de maior sucesso hoje na plataforma. Dados demonstram algumas tendências atuais entre os viajantes:

Cozinha. Experiências como a Sushi Science, guiada por um mestre de sushi em Tóquio, permitem aos viajantes absorver a cultura de uma cidade aprendendo a preparar a cozinha local.

Artes e Ofícios. Cada lugar tem seus artistas únicos, de músicos de vanguarda de Miami aos designers de tecidos em Florença.Experiências como O Perfumista em Paris permitem que os viajantes aprendam um ofício único na região.

Natureza. Não há um jeito melhor de conhecer um lugar do que explorando suas montanhas e florestas. Muitas das Experiências mais desejadas levam os hóspedes a trilhas escondidas e praias mais afastadas.

Para muitos viajantes, as Experiências oferecem a oportunidade de testar uma nova habilidade, como cozinhar ou praticar algo inédito. Para outros, é uma chance de conhecer pessoas, ou até mesmo para procurar novas atividades em um lugar onde já estiveram anteriormente. Para se tornar um anfitrião de Experiências, os usuários devem amar sua cidade, ter amplo conhecimento na área que pretendem guiar e adorar receber pessoas. Para inscrever sua ideia basta acessar o site e preencher todas as informações.

Conheça algumas das das Experiências mais desejadas da plataforma:

Exploradores Zen | San Francisco, CA

O que é: Uma excursão de três dias nas praias escondidas e pelo parque de Redwoods, perto de San Francisco, liderada por dois guias de fitness ao ar livre.

O que as pessoas estão dizendo: "Você tem uma conexão real e profunda com a natureza na Bay Aera, guiado pelos anfitriões que viveram por muitos anos lá e realmente conhecem a região, tudo isso enquanto são, sem dúvida, as pessoas mais calorosas e amigáveis que eu encontrei em toda a minha viagem. Você viverá 3 dias que desejará que se transformem em semanas".

Alberto em San Jose, Costa Rica

De Noite em Havana | Havana, Cuba

O que é: Uma viagem pela dança e música de Havana liderada por um premiado vocalista e historiador de música.

O que as pessoas estão dizendo: "Meiby é o negócio real. A experiência foi tudo o que eu esperava: uma oportunidade para realmente conhecer a música de Cuba pelos dos olhos, voz e amigos de um cubano".

Tammy em Seattle, WA

Sushi Science | Tóquio, Japão

O que é: Uma imersão na arte e ciência da preparação de sushi, guiado por um veterano sushiman.

O que as pessoas estão dizendo: "Eu acredito que essa Experiência deveria se chamar de "Sushi Snob", porque isso é exatamente o que você vai se tornar depois de vivenciá-la. Não só você vai comer o mais bonito e saboroso sushi, mas também vai aprender sobre os detalhes do que o torna tão incrível (e o que faz todos os outros sushis que você teve antes tão diferentes)".

Fabio em São Francisco, CA

Adventure Man | Los Angeles, Califórnia

O que é: Points de surf e acampamento sob as estrelas com um instrutor local de surf e guia de aventura.

O que as pessoas estão dizendo: "Esta foi uma das maiores aventuras da minha vida! Se você está procurando experiências inesquecíveis que você vai se lembrar para o resto de sua vida, você está nas melhores mãos. Quinn me impressionou com sua organização e habilidades de ensino, sua atitude positiva e grande personalidade".

Anna em Viena, Áustria

Ser cubano | Havana, Cuba

O que é: Uma exploração dos ritmos cubanos guiada por dois economistas e professores da Universidade de Havana.

O que as pessoas estão dizendo: "Eu realmente não sei por onde começar com esta resenha, além de dizer: Se você quer viver algo que vai mudar a sua vida, junte Patricia e Oscar e sua experiência de professores de cultura em Havana... Desde o primeiro dia, quando nos encontramos com Patricia, Oscar e outro professor, Leo, nos degraus da famosa Universidade de Havana, foi como se tivéssemos acesso especial à cidade... ".

Matthew em Merrimack, NH

Foodie Insider | Tóquio, Japão

O que é: Um passe livre para os bastidores da cena de comida e bebida de Tóquio com o fundador de uma escola de culinária e sommelier de sake.

O que as pessoas estão dizendo: "Esta experiência foi facilmente um dos destaques de nossa viagem! Ayuko foi um anfitrião maravilhoso... Seu conhecimento local da cena de gastronomia de Tóquio e da cozinha japonesa foi inestimável".

Sam em Brisbane, Austrália

O Caçador de Trufas | Florença, Itália

O que é: Uma caça às trufas em campo italiano seguida por uma degustação, com um dos melhores caçadores de trufas da Itália.

O que as pessoas estão dizendo: "Encontramos 7 trufas, alternando dentro e fora de trilhas na floresta italiana. Agora eu realmente entendo porque trufas são uma iguaria... O almoço que ele tinha preparado para nós foi a melhor refeição que tivemos na Itália".

Joni em Portland, OR

Artista da espada de samurai | Tóquio, Japão

O que é: Treino tradicional com espada samurai feita por um coreógrafo e artista marcial trabalhando nos palcos e filmes.

O que as pessoas estão dizendo: "Tetsuro-san é um verdadeiro artista. Você executará seu próprio filme do Samurai no fim da experiência".

Jimmy em San Mateo, CA

Perfumista | Paris, França

O que é: Um passeio aromático e uma aula de perfumaria com um nariz profissional: uma das 100 perfumistas mais treinadas do mundo.

O que as pessoas estão dizendo: "Mais chocolate do que você imaginava que você poderia comer, vinhos deliciosos, passeios fascinantes no belo Marais e mais perfumes e aromas do que você sabia que existiam".

Alice em Londres, Reino Unido

Fabulous Fascinators | London, UK

O que é: Uma tarde de chá, bolos, e chapéus com um dos mais tradicionais chapeleiros de Londres.

O que as pessoas estão dizendo: "Apesar de ter absolutamente nenhuma experiência de costura, eu aprendi muito e criei um fascinator muito bonito para lembrar a experiência! Altamente recomendável para quem gosta artes e artesanato, costura, ou simplesmente quer para aproveitar uma tarde divertida em Londres".

Linda em Ithaca, NY