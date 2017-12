Conheça as cinco estações de esqui mais badaladas na temporada de neve

12:53 · 22.12.2017 / atualizado às 13:39

E para os apaixonados por esportes de inverno, iniciantes ou não, já é hora de se programar e aproveitar o que há de melhor e mais exclusivo em termos de esqui e snowboard. Agência de viagens especializada em viagens de luxo e experiências de esqui, a Interpoint Viagens e Turismo, selecionou as cinco estações de esqui mais interessantes na Europa e Estados Unidos.

Snowmass, Aspen - USA

Em solo norte-americano, no estado do Colorado, situa-se um dos complexos de esqui mais balados do país. Com mais de 12 km² de pistas, declives, snowparks (acampamentos no gelo) e halfpipes (estrutura em forma de U destinada a prática de desportos radicais) o pico mais alto da montanha está a incríveis 3.813 metros e conta com o mais longo ski lift (teleférico) vertical dos Estados Unidos. A região também oferece uma grande variedade de condomínios e hotéis de alto padrão e reúne ruas com grifes internacionais, galerias de arte, cafés aconchegantes, bares, pubs e restaurantes e vida noturna pra lá de agitada.

Courchevel, França

No velho continente, há a icônica estação de Courchevel 1850, uma das mais luxuosas e badaladas do mundo. Separada por vilarejos nomeados de acordo com a sua altitude, a região, que é a mais alta, faz parte do complexo Les 3 Vallés, que consiste na junção das três maiores estações do destino – Courchevel, Méribel e Val Thorens -, para tornar-se a maior área esquiável interligada do mundo.

Crans Montana, Suíça

Do outro lado dos Alpes, na Suíça, em um vasto planalto, está situado o complexo de Crans Montana. Composta pela junção de duas estações de esqui, das quais, juntas, formam o maior resort do país, o local agrada tanto os esquiadores principiantes quanto os mais experientes.

Jackson Hole, Wyoming – USA

Aproveite o espírito do Velho Oeste no ski resort Jackson Hole: música country, fachadas de madeira, natureza intocada, paisagens alucinantes. Para quem sabe esquiar, o lugar oferece uma mistura de terrenos verticais e intermediários para aperfeiçoar qualquer tipo de manobra de ski ou snowboard. A estação de ski também tem ótima infraestrutura para crianças e iniciantes. Destaque para passeios em trenós puxados por cachorros, excursões em cross-country para os vizinhos Parque Nacional de Yosemite e National Elk Refuge, com seus grandes paredões e a possibilidade de vista de alces e búfalos.

Mammoth, Califórnia – USA

Trata-se de uma das melhores montanhas para esqui alpino do mundo. Com 3.500 acres de áreas esquiáveis e 3.369 metros de altura, a região recebe, em média, mais de 9 metros de neve anualmente e é muito procurada por todos os estilos de esquiadores. Escolha entre os grandes bumps ou os enormes bowls, caso tenha experiência. Para os iniciantes, há quilômetros de pistas demarcadas que rendem muita diversão.