Conheça as 10 praias apontadas como as melhores do mundo

14:37 · 26.02.2018

A praia de Grace Bay, na ilha de Providenciales de Turcas e Caicos, um arquipélago britânico ao norte do Caribe, foi coroada como a melhor praia do mundo nos prêmios Travellers' Choice de TripAdvisor, baseado na avaliação feita pelos usuários da plataforma de reservas de viagens nos últimos 12 meses.

A Baía do Sancho que tinha ficado em primeiro lugar no passado, caiu para segunda posição. Ainda assim, a praia que fica no arquipélago de Fernando de Noronha (PE) aparece pelo quarto ano seguido na lista das 10 mais bem cotadas. Confira o ranking completo.

1 - Grace Bay - Ilhas Turcas e Caicos

Fica na ilha de Providenciales, de Turcas e Caicos, um arquipélago ao norte do Caribe e o termo que melhor a define é imensidão azul. A cor, além dos tons surpreendentes, domina a paisagem por todos os lados: céu e mar. O território inteiro é protegido por corais que fazem com que não haja uma praia sequer sem água cristalina.

2 - Baía do Sancho - Brasil

Listada pela quarta vez no Top 10 do TripAdvisor, a Baía do Sancho é formada por águas claras e uma beleza ímpar. Está localizada a oeste do Morro Dois Irmãos e a leste da Baía dos Golfinhos, no arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco. É muito procurada para a prática do mergulho por abrigar uma diversificada fauna e flora marinha.

3 - Praia de Varadero - Cuba

É uma das mais populares e conhecidas de Cuba, principalmente por causa dos hotéis e 'resorts'. Varadero tem atrações naturais como grutas, lagoas, enseadas e recifes para nadar, mergulhar ou praticar snorkel. Toda a região possui as condições ideais para praticar pesca ou navegação à vela.

4 - Eagle Beach - Aruba

O Caribe se destaca na lista com a praia de Eagle Beach. É uma das maiores, melhores e mais bonitas de Aruba. Está localizada ao lado de Palm Beach, mas não dá para ir andando de uma para outra. O local é muito tranquilo e ideal para a prática de Jet-Ski.

5 - Seven Mile - Ilha Grand Cayman

É a praia principal e mais procurada da ilha e, apesar do nome, tem uma extensão de 5.5 milhas. A areia rosada e a água transparente e turquesa, típicas do Caribe, parecem irreais de tão belas. O local concentra vários hotéis de grandes porte e recebe o maior número de turistas em todo arquipélago.

6 - A Concha - Espanha

La Concha, de San Sebastián, não só foi escolhida pelo segundo ano consecutivo a sexta praia mais bonita do mundo, como também volta a repetir posição como o melhor praia da Europa.

7 - Clearwater Beach - EUA

É considerada a praia mais bonita da Flórida. Possui uma extensa orla de areia branca e fina, com o mar em tom alaranjado por causa do pôr do sol. No calçadão, pode-se ver um vaivém constante de pessoas bronzeadas, passeando de bike, patins, skate ou a pé.

8 - Seven Mile Beach - Jamaica

Situada na cidade turística de Negril, no extremo oeste da ilha, tem como atração as suas águas mornas, claras, além de uma boa infraestrutura. Bares e hoteis seguem o estilo "pé na areia".

9 - Praia Bávaro - República Dominicana

A praia caribenha é digna dos filmes: mar transparente de águas mornas e calmas, areia branca e macia à sombra de belos coqueiros. Não por acaso, é a praia mais bem cotada e onde fica a maior parte dos hotéis. Algumas opções de hotéis são: Barceló Bávaro, Paradisus Palma Real, Meliá, entre outros.

10 - Praia Norte - México

Localizada no extremo norte de Isla Mujeres, em frente à costa de Yucatán, a praia mexicana fecha o top 10 do Travellers' Choice. De tão tranquila, parece mais um lago já que o mar é raso e há uma grande faixa de areia.