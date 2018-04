Conheça a piscina eleita a “mais legal” do mundo

10:00 · 30.04.2018

A piscina de borda infinita faz parte do Beresheet Hotel, em Mitzpe Ramon

Se for a Israel, saiba que no sul do país pode ser encontrada uma atração inusitada: a piscina eleita "a mais legal" do mundo. Ela faz parte do elegante Beresheet Hotel, em Mitzpe Ramon.

Situado no alto de uma falésia, o complexo hoteleiro oferece vista da maior cratera de erosão do mundo: a Cratera Ramon. Situado do deserto de Negev, o hotel, além da premiada piscina de bordas infinitas ao ar livre e localizada a beira do penhasco, conta com outras piscinas privativas nas 39 suítes do térreo, mais uma opção coberta que é acompanhada de música relaxante. Cada uma delas permite vistas da reserva natural do deserto.