10:00 · 05.02.2017

Assim como a Space Mountain, icônica atração espacial, a nova montanha-russa, inspirada no filme "Tron", trouxe várias inovações. Em seu interior, ela tem todo o visual futurista e fluorescente da franquia, além de carrinhos no formato de motocicleta totalmente inéditos na Disney. Não à toa, o brinquedo logo foi eleito uma das melhores atrações do mundo.

Totalmente inspirada no filme original, de 1982, estrelado por Jeff Bridges, a Tron Lightcycles Power Run trás de volta à cena o visual dos fliperamas, computadores, além da ação mergulhada em um mundo de neon e efeitos especiais. E, apesar de muitos visitantes do parque não conhecerem a fundo a história que se transformou em um cult, a estrutura do brinquedo tem seu brilho próprio e atraí centenas de interessados na adrenalina que ele oferece.

E é difícil não se sentir encantado diante da Tron Lightcycles e seu visual grandioso. O prédio em si já dá uma boa prévia das emoções que aguardam os visitantes. Assim que a fila (geralmente enorme) começa a andar, e os visitantes entram no prédio, a diversão começa. Todos são encaminhados para uma sala pequena onde uma contagem regressiva indica que a entrada fantástica no mundo de um vídeogame. Quando a introdução acaba, uma das paredes (feita de vidro) revela a atração principal: a montanha-russa acelerando, cercada de neon por todos os lados.

Quando ainda estão na fila, os corajosos exploradores da Tron Lightcycles assistem vídeos explicativos. Quem entra nesse território é logo avisado que fará parte de um jogo, onde a equipe azul enfrenta as demais (vermelha, laranja e amarela).

Assim, cada um deve correr em motos desenhadas especialmente para o desafio e passar por grandes círculos com as motos para fazer pontos. Quem passar por oito círculos antes, ganha. Veja vídeo:

Motorbike

Mas é quando chega o momento de subir na moto e entrar no desafio que todos, finalmente, descobrem que a estrutura não tem nada de tradicional. Em lugar dos carrinhos, o que se vê é motorbike roller coaster. Traduzindo: uma “montanha-russa de moto”. Só existem 13 desse tipo no mundo.

Cada visitante senta em sua própria moto. Um guia ensina como se posicionar, encaixando primeiro os joelhos e depois se curvando para frente até achar a melhor forma de segurar o guindão. Feito isso, uma barra de segurança se encaixa nas costas de cada um, garantindo a segurança total durante o percurso.

Quando a brincadeira começa para valer, a aceleração é de 97 km/h. Isso significa a mais rápida montanha-russa de todos os parques Disney no mundo. O trecho inicial é onde o sistema faz a foto dos corajosos "pilotos". Depois de uma saída rápida, em um trecho fora do prédio, as motos voltam para o escuro cercado de neon azul, e para o meio da corrida contra as outras equipes. A trilha e efeitos sonoros também são impressionantes e ajudam no processo de imersão nesse universo mágico que oferece dois minutos de pura adrenalina.