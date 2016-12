Conheça a ilha particular mais exclusiva do mundo

12:05 · 20.12.2016

A casa de praia tem vista para as águas cristalinas e em meio aos corais intocados da reserva

Essa maravilha da natureza fica no exuberante Atol de Baa e conta com centro de mergulho, spa e um iate de 62 pés para os hóspedes.

Refúgio localizado em uma Reserva da Biosfera da Unesco nas Maldivas, a Four Seasons Private Island at Voavah, Baa Atoll, foi concebida para receber um grupo fechado de até 22 pessoas em uma casa de praia de sete quartos.

A propriedade transcende a experiência de se hospedar em outras ilhas privadas: o grupo deve ser fechado, ou seja, a ilha nunca é compartilhada com pessoas que não estejam viajando juntas. Além disso, os hóspedes definem todos os aspectos da estada, do staff e atividades aos serviços, criando um paraíso particular e íntimo.

Na ilha de Voavah, os dias se dividem entre momentos relaxantes na casa de praia, nas águas cristalinas e em meio aos corais intocados da reserva, considerados excepcionais mesmo para os padrões das Maldivas. As refeições são preparadas de acordo com a vontade dos hóspedes, desde um jantar na praia, no iate ou em um banco de areia no meio do mar.

A casa, situada no coração da ilha, tem todos os ambientes abertos para o exterior – da sala de estar à biblioteca até os sete quartos, tudo estrategicamente arquitetado para proporcionar vistas excepcionais.

O iate de 62 pés – o Voavah Summer - convida a explorar a Reserva da Unesco, tendo como guia o time que se dedica à sua conservação, seja no mergulho com tubarões, na prática de snorkel com as arraias-jamanta que habitam a região, no surf, para uma pescaria ou simplesmente para observar um impressionante pôr do sol das Maldivas.

Luxo

Em sintonia com o compromisso de expandir os horizontes de seus hóspedes, o spa, chamado The Ocean of Consciousness, oferece terapias baseadas em cinco preceitos: verdade, compaixão, amor, paz e ação consciente. Cada tratamento procura elevar a consciência e ajudar o indivíduo a entender sua capacidade de realização. Yoga, meditação e aulas de pranayama (respiração consciente) estão disponíveis assim como tratamentos de beleza e de styling.

O staff, cuidadosamente escolhido pelo Four Seasons, é multicultural e inclui experts nas diversas áreas da experiência: culinária, spa, atividades para crianças e conservação marinha.

Extremamente privada e protegida por câmeras e por experts em segurança, e com uma equipe a postos 24 horas ao dia, Four Seasons Private Island Voavah é muito mais do que um paraíso de luxo. É um lugar para se reconectar consigo mesmo e com a natureza, um refúgio onde tudo é possível com total privacidade. Uma ilha para chamar de sua.

O preço para se hospedar nesse pedacinho do céu? O grupo Four Seasons só revela sob consulta!

Mais informações: fourseasons.com/br.