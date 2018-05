Conheça a Ilha da Madeira de Cristiano Ronaldo

14:30 · 08.05.2018

Um dos pontos turísticos mais procurados de Portugal é também a terra natal de um ídolo do futebol mundial. Considerado o melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo nasceu em um pequeno recanto no Oceano Atlântico, a Ilha da Madeira, e mesmo tendo deixado o local há muitos anos, ainda mantém uma relação bem próxima com o destino, fazendo por merecer a fama e reconhecimento do povo local, dentro e fora dos gramados.

As alusões ao atleta estão por toda a parte. Para começar, a principal porta de entrada para o arquipélago leva o nome de Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo. O terminal está situado a 20 minutos da charmosa capital madeirense, Funchal, onde os fãs podem conferir um busto do jogador produzido por um artista local para homenageá-lo.

E esta não é a única obra feita para celebrar os feitos do jogador. Uma imponente estátua de Cristiano Ronaldo, esculpida pelo artista madeirense Ricardo Velosa, com 2,4 metros de altura e confeccionada com 800 quilos de bronze, sinaliza a entrada do Museu CR7, na Avenida Sé Carneiro. No local, estão expostos centenas de prêmios individuais originais recebidos pelo craque do Real Madrid, que inclui as Bolas de Ouro FIFA e as Chuteiras de Ouro UEFA. Há também camisas, chuteiras, bolas, fotos, vídeos, homenagens e até estátuas de cera e hologramas interativos do jogador. Já os troféus conquistados em equipes, como não são de posse de Cristiano, são representados por réplicas idênticas. Os visitantes ainda podem conferir os melhores momentos de sua carreira até agora em um painel interativo, desde o início, quando defendia o Andorinha, time da Madeira.

Quem gosta de futebol vai se interessar em saber que o museu fica no edifício dedicado ao Hotel Pestana CR7 Funchal, empreendimento que é um show à parte. Os carpetes imitam o verde dos gramados e camisas estão espalhadas pelas áreas comuns, combinados à uma decoração vibrante e moderna. As áreas externas contam com academia ao ar livre, piscina, bar e sauna, tudo com vista para o porto de Funchal. Uma ótima pedida para hospedagem na Ilha da Madeira, principalmente para os admiradores do craque.

Tour CR7

Chegando à ilha, é possível também fazer um tour guiado pelo destino, focado na vida de Cristiano Ronaldo. O passeio visita pontos importantes de quando vivia ali, como o Andorinha Football Club e Santo António, o modesto bairro onde passou sua infância. A excursão também leva os turistas a pontos importantes da capital madeirense, como Câmara de Lobos e o mirante Cabo Girão.